В Сочи на сутки отключат водоснабжение из-за ремонта

В Сочи 30 ноября больше 200 тыс. человек останутся без водоснабжения из-за ремонта водозабора

Из-за ремонта водозабора на Мзысте жители Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, микрорайона Бытха и села Раздольного, микрорайона Светлана и жителей части федеральной территории «Сириус» останутся без воды. Водоснабжение отключат 30 ноября в 9:00. Восстановить подачу планируют к 7:00 1 декабря.

Директор водоканала Сочи Антон Денисов отметил, что от действующей системы инженерных коммуникаций зависит водоснабжение многих районов Сочи. Инфраструктура районов развивается и водозаборный комплекс нуждается в модернизации.

За время работ на Адлерских водозаборных сооружениях к системе подключат новый резервуар чистой питьевой воды на пять тысяч кубометров. Также так реконструируют водонасосную станцию и установят мощные насосные агрегаты и оборудование, которое в автоматическом режиме будет обеспечивать подачу необходимого объема питьевой воды.