Донской техуниверситет анонсировал день открытых дверей
Донской государственный технический университет проведет день открытых дверей в смешанном формате
Будущие абитуриенты и их родители смогут узнать, как изменятся правила приема в ДГТУ в 2022 году. Также гости вуза познакомятся с его жизнью и пообщаются с деканами, преподавателями и студентами. Всю нужную информацию о поступлении и учебе получат и школьники, планирующие поступать в колледж, гимназию, лицей или кадетскую школу ДГТУ.
День открытых дверей ДГТУ пройдет 28 ноября в Ростове-на-Дону, по адресу: площадь Гагарина, 1 — главный корпус и конгресс-холл вуза. Мероприятие начнется с 9:00 и продлится до 13:30. Количество мест для очного участия ограничено — надо зарегистрироваться на сайте.
При регистрации в личном кабинете надо указать интересующие направления подготовки и специальности, это определит перечень доступных активностей. Каждый зарегистрировавшийся участник получит интерактивное расписание мероприятий с гиперссылками на подключение к трансляции.
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Для тех, кто не сможет присутствовать очно, подготовлена обширная онлайн-программа. Онлайн-трансляция будет доступна в официальной ВК-группе ДГТУ.
Программа мероприятия:
- 9:00–10:00 — сбор участников, работа консультационных зон на первом этаже главного корпуса и на первых двух этажах конгресс-холла;
- 10:00–11:00 — встреча с руководством вуза;
- 11:00–12:00 — очные презентации факультетов и структурных подразделений по аудиториям, проведение мастер-классов;
- 12:30–13:30 — онлайн-презентации факультетов и структурных подразделений.