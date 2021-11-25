Донской техуниверситет анонсировал день открытых дверей

Партнерский Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы ДГТУ
    © Изображение пресс-службы ДГТУ

Донской государственный технический университет проведет день открытых дверей в смешанном формате

Будущие абитуриенты и их родители смогут узнать, как изменятся правила приема в ДГТУ в 2022 году. Также гости вуза познакомятся с его жизнью и пообщаются с деканами, преподавателями и студентами. Всю нужную информацию о поступлении и учебе получат и школьники, планирующие поступать в колледж, гимназию, лицей или кадетскую школу ДГТУ.

День открытых дверей ДГТУ пройдет 28 ноября в Ростове-на-Дону, по адресу: площадь Гагарина, 1 — главный корпус и конгресс-холл вуза. Мероприятие начнется с 9:00 и продлится до 13:30. Количество мест для очного участия ограничено — надо зарегистрироваться на сайте.

При регистрации в личном кабинете надо указать интересующие направления подготовки и специальности, это определит перечень доступных активностей. Каждый зарегистрировавшийся участник получит интерактивное расписание мероприятий с гиперссылками на подключение к трансляции.

Читайте также:

Для тех, кто не сможет присутствовать очно, подготовлена обширная онлайн-программа. Онлайн-трансляция будет доступна в официальной ВК-группе ДГТУ.

Программа мероприятия:

  • 9:00–10:00 — сбор участников, работа консультационных зон на первом этаже главного корпуса и на первых двух этажах конгресс-холла;
  • 10:00–11:00 — встреча с руководством вуза;
  • 11:00–12:00 — очные презентации факультетов и структурных подразделений по аудиториям, проведение мастер-классов;
  • 12:30–13:30 — онлайн-презентации факультетов и структурных подразделений.
Образование Ростов-на-Дону Студенты Школьники

Новости

Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 25 ноября (если у вас есть QR-код)
В Краснодаре суд прекратил разбирательство против вице-мэра Доронина
В Краснодарском крае ковидом заболели еще 790 человек, из них 90 — дети
В Краснодаре около мусорных баков нашли партию вакцины от гриппа, полицейские насчитали почти 900 шприцев
Мэрию Краснодара обязали следить за качеством воды в поселке Российском
В Краснодаре из-за аварии на электросетях в Карасунском округе без света остались более 2 тыс. человек

Лента новостей

«Каждый месяц волнительно и страшно»
Сегодня, 13:39
«Каждый месяц волнительно и страшно»
Репортаж из краснодарского дома-убежища для женщин, пострадавших от домашнего насилия
«Цифра», удаленка и онлайн
Сегодня, 08:00 Партнерский
«Цифра», удаленка и онлайн
Почему всем нужен электронный документооборот и как это работает
В Тамани запустили самую мощную в России линию погрузки угля
Сегодня, 09:00
В Тамани запустили самую мощную в России линию погрузки угля
Репортаж

Реклама на сайте