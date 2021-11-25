Донской техуниверситет анонсировал день открытых дверей

Будущие абитуриенты и их родители смогут узнать, как изменятся правила приема в ДГТУ в 2022 году. Также гости вуза познакомятся с его жизнью и пообщаются с деканами, преподавателями и студентами. Всю нужную информацию о поступлении и учебе получат и школьники, планирующие поступать в колледж, гимназию, лицей или кадетскую школу ДГТУ.

День открытых дверей ДГТУ пройдет 28 ноября в Ростове-на-Дону, по адресу: площадь Гагарина, 1 — главный корпус и конгресс-холл вуза. Мероприятие начнется с 9:00 и продлится до 13:30. Количество мест для очного участия ограничено — надо зарегистрироваться на сайте.

При регистрации в личном кабинете надо указать интересующие направления подготовки и специальности, это определит перечень доступных активностей. Каждый зарегистрировавшийся участник получит интерактивное расписание мероприятий с гиперссылками на подключение к трансляции.