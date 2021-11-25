Билайн предложил скидки до 75% на технику в «Черную пятницу»

До 30 ноября покупатели могут приобрести тысячи девайсов и аксессуаров со скидкой до 75%. В акции участвует продукция компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки действуют на различные категории товаров — от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.



Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Полный список товаров, участвующих в акции, и другие подробности можно узнать по ссылке.