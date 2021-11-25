Билайн предложил скидки до 75% на технику в «Черную пятницу»

Партнерский Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Виктора Сзабо, unsplash.com
    © Фото Виктора Сзабо, unsplash.com

Билайн объявил «Черную пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина

До 30 ноября покупатели могут приобрести тысячи девайсов и аксессуаров со скидкой до 75%. В акции участвует продукция компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки действуют на различные категории товаров — от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Полный список товаров, участвующих в акции, и другие подробности можно узнать по ссылке.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году 64% краснодарцев были убеждены, что точно не покупают лишних вещей в «Черную пятницу».

Акции Билайн Технологии Торговля

Новости

В Краснодаре около мусорных баков нашли партию вакцины от гриппа, полицейские насчитали почти 900 шприцев
Мэрию Краснодара обязали следить за качеством воды в поселке Российском
В Краснодаре из-за аварии на электросетях в Карасунском округе без света остались более 2 тыс. человек
Синоптики обещают дождливые выходные на Кубани
В Анапе пьяный мужчина выстрелил в полицейского
В гимназии №72 в Краснодаре эвакуировали учеников из-за угрозы взрыва

Лента новостей

В Тамани запустили самую мощную в России линию погрузки угля. Репортаж
Сегодня, 09:00
В Тамани запустили самую мощную в России линию погрузки угля. Репортаж
«Цифра», удаленка и онлайн
Сегодня, 08:00 Партнерский
«Цифра», удаленка и онлайн
Почему всем нужен электронный документооборот и как это работает
«Редакция» сняла репортаж про скандальные проекты генпланов Анапы и Геленджика
Вчера, 14:39
«Редакция» сняла репортаж про скандальные проекты генпланов Анапы и Геленджика
Посмотрели его за вас

Реклама на сайте