Билайн предложил скидки до 75% на технику в «Черную пятницу»
Партнерский Вся Россия
Билайн объявил «Черную пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина
До 30 ноября покупатели могут приобрести тысячи девайсов и аксессуаров со скидкой до 75%. В акции участвует продукция компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки действуют на различные категории товаров — от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.
Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Полный список товаров, участвующих в акции, и другие подробности можно узнать по ссылке.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году 64% краснодарцев были убеждены, что точно не покупают лишних вещей в «Черную пятницу».
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