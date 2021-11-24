Кубанские депутаты поддержали законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края высказались о законопроекте по введению QR-кодов в общественных местах

Напомним, 11 ноября стало известно, что что правительство РФ разработало два законопроекта о введении QR-кодов: для посещения общественных мест и поездок на поездах и перелетах на самолетах. По первому законопроекту внесут поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». После этого в регионах посещать массовые мероприятия, транспорт, точки общественного питания и розничной торговли можно будет только по QR-кодам или по медотводу.

23 ноября изменения в законе обсудили в Законодательном собрании Краснодарского края. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко назвал эти меры экстренными. Заместитель руководителя ЗСК Николай Петропавловский сказал, что среди всех обращений граждан профильный комитет — 68% высказались «за» поправки. Он отметил, что после принятия законопроекта по-прежнему ничего не надо будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, законопроект одобрили главврач ККБ № 1 Владимир Порханов, заместитель главного санитарного врача края — руководителя Роспотребнадзора по региону Татьяна Гречаная и заместитель министра здравоохранения края Ирина Вязовская. По мнению врачей, вакцинация и ограничительные меры помогут остановить рост заболевших.