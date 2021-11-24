В Крыловском районе в пожаре сгорела семья. Спасатели ехали 40 минут

Утром 24 ноября в хуторе Тимашевка в пожаре погибли двухлетний ребенок, его мама и бабушка

Трагедия случилась утром 24 ноября в хуторе Тимашевка Крыловского района. Пожарных около 10:00 вызвали соседи, которые увидели горящий дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, спасатели приехали на место только в 10:40. В ведомстве сказали, что такое количество времени ушло на дорогу, потому что ближайшая дежурная часть находится в Крыловской. Это около 40 км от хутора.

Площадь пожара составила 48 кв метров. Потушить огонь удалось в 11:23. Когда спасатели вошли в дом, то обнаружили в нем тела ребенка и двух женщин.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю уточнили, что погибшими оказались двухлетний ребенок, его 41-летняя мать и 66-летняя бабушка.

На месте происшествия работали следователи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза.