В Сочи девушка пожаловалась на избиение полицейскими. В МВД сообщили, что были вынуждены применить силу

18 ноября сотрудники полиции в Сириусе задержали двух девушек, одна из них позже пожаловалась в социальных сетях на избиение

22 ноября в телеграм-канал ЧП Сочи опубликовал пост, в котором сообщалось, что на КПП Адлер — Псоу пограничники попросили двух девушек предъявить документы на ребенка. Они объяснили, что документы находятся у его мамы, которую девушки ждали из Duty Free. После этого у них возник конфликт с пограничниками, а затем — с сотрудниками полиции, которые прибыли на вызов. В итоге двух девушек задержали и отвезли в отдел, одна из задержанных пожаловалась на избиение со стороны полицейских.

В полиции Сириуса сообщили, что сотрудники МВД прибыли по вызову на КПП и увидели там двух пьяных девушек, которые нецензурно выражались. Одну из них силой посадили в служебную машину после того, как она сорвал видеорегистратор с сотрудника.

«В автомобиле дебоширка не успокоилась и нанесла несколько ударов по стенкам отсека. Вторая правонарушительница также вела себя агрессивно и причинила одному из полицейских повреждения уха и головы», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Сириусу.