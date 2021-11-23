В Сочи девушка пожаловалась на избиение полицейскими. В МВД сообщили, что были вынуждены применить силу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 ноября сотрудники полиции в Сириусе задержали двух девушек, одна из них позже пожаловалась в социальных сетях на избиение

22 ноября в телеграм-канал ЧП Сочи опубликовал пост, в котором сообщалось, что на КПП Адлер — Псоу пограничники попросили двух девушек предъявить документы на ребенка. Они объяснили, что документы находятся у его мамы, которую девушки ждали из Duty Free. После этого у них возник конфликт с пограничниками, а затем — с сотрудниками полиции, которые прибыли на вызов. В итоге двух девушек задержали и отвезли в отдел, одна из задержанных пожаловалась на избиение со стороны полицейских.

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В полиции Сириуса сообщили, что сотрудники МВД прибыли по вызову на КПП и увидели там двух пьяных девушек, которые нецензурно выражались. Одну из них силой посадили в служебную машину после того, как она сорвал видеорегистратор с сотрудника.

«В автомобиле дебоширка не успокоилась и нанесла несколько ударов по стенкам отсека. Вторая правонарушительница также вела себя агрессивно и причинила одному из полицейских повреждения уха и головы», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Сириусу.

Там также уточнили, что против задержанных составили протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ребенка сотрудники увезли с места случившегося и отдали отцу.

Сейчас против девушек хотят возбудить уголовное дело за нападение на полицейских. Правоохранители направили материалы в СК.

Полиция Сочи

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