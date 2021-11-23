В Сочи полицейские наносили удары лежачему мужчине. В МВД начали проверку

Краевое управление МВД начало проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором полицейские ударили лежачего мужчину

В телеграм-канале «Типичный Сочи» 22 ноября очевидцы опубликовали несколько видео, на кадрах которых двое полицейских несколько раз ударили лежачего мужчину. Все произошло во дворе ЖК «Остров мечты». «Возможно, он находится в нетрезвом состоянии, но наступать на руку, тем самым причинять боль, и применять электрошокер ради забавы — это не самый гуманный и эффективный способ наведения порядка», — написал автор поста.

В пресс-службе ГУ МВД сказали Юга.ру, что в тот день в полицию поступило сообщение о том, что пьяный мужчина лежит на земле около жилого дома. На место прибыли сотрудники ППС. Они доставили мужчину в отдел. Решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественном месте. «Кроме того, по факту некорректного поведения сотрудников полиции назначено проведение служебной проверки, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сказали в пресс-службе.