В Сочи полицейские наносили удары лежачему мужчине. В МВД начали проверку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краевое управление МВД начало проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором полицейские ударили лежачего мужчину

В телеграм-канале «Типичный Сочи» 22 ноября очевидцы опубликовали несколько видео, на кадрах которых двое полицейских несколько раз ударили лежачего мужчину. Все произошло во дворе ЖК «Остров мечты».

«Возможно, он находится в нетрезвом состоянии, но наступать на руку, тем самым причинять боль, и применять электрошокер ради забавы — это не самый гуманный и эффективный способ наведения порядка», — написал автор поста.

В пресс-службе ГУ МВД сказали Юга.ру, что в тот день в полицию поступило сообщение о том, что пьяный мужчина лежит на земле около жилого дома. На место прибыли сотрудники ППС. Они доставили мужчину в отдел. Решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественном месте.

«Кроме того, по факту некорректного поведения сотрудников полиции назначено проведение служебной проверки, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сказали в пресс-службе.

Это не первый случай, когда полицейские превышают полномочия. Юга.ру писали, что на Кубани будут судить полицейского из Темрюка за избиение подростка. А в Приморско-Ахтарском районе сотрудники полиции применили насилие к задержанному и выстрелили в него холостыми патронами.

Полиция Превышение полномочий Сочи

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