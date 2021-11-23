В каких маршрутках Краснодара подорожает проезд и когда? Рассказываем

В Краснодаре в декабре вырастет стоимость проезда по 18 автобусным маршрутам

Напомним, подорожание проезда в общественном транспорте Краснодара началось с 62-го автобуса. Перевозчик сообщил, что до 29 ноября цена проезда поднимется до 35 рублей. Это связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, страховки.

22 ноября президент Союза транспортников Кубани Иван Петров сообщил «Коммерсанту», что до 15 декабря стоимость проезда вырастет на 18 автобусных маршрутах:

Плата за проезд до 35 рублей вырастет у следующих перевозчиков: