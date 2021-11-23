В каких маршрутках Краснодара подорожает проезд и когда? Рассказываем

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в декабре вырастет стоимость проезда по 18 автобусным маршрутам

Напомним, подорожание проезда в общественном транспорте Краснодара началось с 62-го автобуса. Перевозчик сообщил, что до 29 ноября цена проезда поднимется до 35 рублей. Это связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, страховки.

22 ноября президент Союза транспортников Кубани Иван Петров сообщил «Коммерсанту», что до 15 декабря стоимость проезда вырастет на 18 автобусных маршрутах:

Плата за проезд до 35 рублей вырастет у следующих перевозчиков:

  • ООО «Кайман» (маршруты № 31 и 44) — с 15 декабря;
  • ООО «Респект» (маршруты № 60, 61, 77) — с 6 декабря;
  • ООО «Вымпел-М» (маршруты № 6, 22, 51, 58) — с 7 декабря;
  • ООО «Магистраль» (маршрут № 85) — с 1 декабря;
  • ООО «Югополис-Экспресс» (маршрут № 29) — с 10 декабря;
  • ООО «СВП» (маршруты № 4, 36, 47 и 65) — с 2 декабря;
  • ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» (маршрут № 62) — с 29 ноября;
  • ИП Николай Литвяков (маршрут № 59) — с 4 декабря.

Напомним, это не первое повышение стоимости проезда в 2021 году. Сначала в январе цена в маршрутках выросла с 28 рублей до 30, а затем в мае подорожал проезд в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах.

Краснодар Общественный транспорт

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