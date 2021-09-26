«Люди уже слышат, как стреляют». Жители Туапсе обеспокоены массовой зачисткой улиц от животных
26 сентября к порталу Юга.ру обратилась жительница Туапсе, обеспокоенная массовой зачисткой улиц города от животных
22 сентября на сайте администрации появилось сообщение, согласно которому 26 сентября компания «ВЕЛЕС» приступает к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Зачистку будут производить в утренние часы. Владельцев домашних животных попросили не оставлять без присмотра своих питомцев.
«В объявлении не указано, каких именно животных это коснется — с ошейниками или без, с бирками или нет. Мы обеспокоены, как это все будет происходить, какое будет с ними обращение, какая судьба их ждет. Мне сообщили, что в некоторых районах города уже с 24 сентября начали отстрел. Люди слышат, как стреляют, как собаки воют. Люди в панике, они не знают, куда спрятать животных — хватают всех», — рассказала журналисту портала Юга.ру жительница Туапсе Кристина.
По ее словам, она вместе с другими неравнодушными людьми ходила в городскую администрацию, чтобы все выяснить. Они попросили внести в контракт пункт, согласно которому не будут отлавливать животных с ошейниками. Также туапсинцы обратились с просьбой дать заинтересованным жителям города возможность контролировать исполнение контракта. В понедельник, 27 сентября, Кристина ждет телефонного звонка от начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Элеоноры Павленко.
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Согласно приложению к муниципальному контракту, компания «ВЕЛЕС» должна оказывать следующие виды услуг: отлов, стерилизация, вакцинация, маркирование, содержание в приюте, кормление, умерщвление и утилизация трупов.
«Если бы последний пункт вносился на всякий случай, если есть животные, которые не подлежат лечению, то это не было бы учтено в договоре. А умерщвление и утилизация трупов входят в стоимость контракта. Получается, что это запланированное убийство», — считает Кристина.
В понедельник 27 сентября редакция портала Юга.ру попытается узнать позицию туапсинской администрации.