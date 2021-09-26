«Люди уже слышат, как стреляют». Жители Туапсе обеспокоены массовой зачисткой улиц от животных

22 сентября на сайте администрации появилось сообщение, согласно которому 26 сентября компания «ВЕЛЕС» приступает к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Зачистку будут производить в утренние часы. Владельцев домашних животных попросили не оставлять без присмотра своих питомцев.

«В объявлении не указано, каких именно животных это коснется — с ошейниками или без, с бирками или нет. Мы обеспокоены, как это все будет происходить, какое будет с ними обращение, какая судьба их ждет. Мне сообщили, что в некоторых районах города уже с 24 сентября начали отстрел. Люди слышат, как стреляют, как собаки воют. Люди в панике, они не знают, куда спрятать животных — хватают всех», — рассказала журналисту портала Юга.ру жительница Туапсе Кристина.