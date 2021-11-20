В хуторе Копанском полиция задержала и выписала протокол участнику шествия против местной свалки

В хуторе Копанском под Краснодаром 20 ноября состоялось шествие против местной свалки объемом 20 миллионов тонн

Местные жители вышли с плакатом «Перестаньте нас травить и убивать!» и требованием закрыть мусорный полигон. Как сообщает издание SOTA, полиция задержала участника шествия Сергея Морокина и выписала протокол по «митинговой» статье об участии в акции, повлекшей создание помех городской инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Как писали Юга.ру, 4 ноября краснодарский активист Сергей Елизаров вышел к зданию краевой администрации на одиночный пикет против росте цен на бензин и тарифы ЖКХ. А в Сочи 8 ноября задержали активиста Давида Абгаряна, который вышел на пикет у здания местной администрации с плакатом в поддержку Навального в руках.