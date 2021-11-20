В Краснодаре отремонтировали 157 многоэтажек

В 104 домах привели в порядок кровлю, в 31 отремонтировали фасад, в 18 заменили лифтовое оборудование, еще в 45 — инженерные коммуникации — электро и теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.

«Хочется отметить позитивную динамику в отношении жильцов к программе капитального ремонта. Число домов, которые мы можем привести в порядок, растет благодаря собираемости средств. Большинство контрактов подрядчики выполняют добросовестно, и жители остаются довольны. К сожалению, в этом году не обошлось без недобросовестных подрядчиков, поэтому в 15 домах капремонт еще не стартовал. Несмотря на это, завершить работы планируем до конца года», — рассказал гендиректор краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаил Лысенко.

Всего по региональной программе до конца года в Краснодаре планируют отремонтировать 229 многоэтажек, а в 2022 году — еще 218. На это направят более 1 млрд рублей.