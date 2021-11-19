На Кубани коронавирусную инфекцию подтвердили у 903 человек
В Краснодарском крае 19 ноября коронавирус зафиксировали у 903 человек. Самому маленькому пациенту месяц
По данным оперштаба Кубани, 19 ноября в крае коронавирус подтвердили у 903 пациентов. Среди них 81 ребенок.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- Краснодар — 421;
- Сочи — 60;
- Каневской район — 53;
- Тимашевском район — 40;
- Новороссийск и Динской район — 34;
- Анапа — 24;
- Геленджик — 20;
- Брюховецкий район — 18;
- Ейский район — 16;
- Туапсинский — 14;
- Отрадненский и Крымский районы — 13;
- Армавир и Новокубанский район — 11;
- Северский и Темрюкский район — 10;
- Кореновский, Приморско-Ахтарский и Славянский — 9;
- Абинский и Лабинский районы — 7;
- Староминской район — 6;
- Апшеронский Красноармейский, Крыловской, Успенский и Мостовской районы — 5;;
- Горячий Ключ, Белореченск и Павловский районы — 4;
- Выселковский, Кавказский и Ленинградский районы — 3;
- Калининский и Щербиновский муниципалиты — 2;
- Курганинский, Тихорецкий, Тбилисский и Новопокровский районы — 1.
С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 89 тыс. 837 человек, в том числе — 6 тыс. 686 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 1581.
В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 117 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — 8.
На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 884;
- Ростовская область — 650;
- Ставропольский край — 520;
- Севастополь — 337;
- Дагестан — 189;
- Кабардино-Балкарская Республика — 127;
- Чечня — 110;
- Северная Осетия — 99;
- Адыгея — 97;
- Карачаево-Черкесская Республика — 87;
- Ингушетия — 84.
Всего в России на 19 ноября зафиксировали 37 тыс. 156 случаев заражений за сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф за весь период пандемии в стране выявили 9 млн 257 тыс. 68 заболевших.