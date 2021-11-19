На Кубани коронавирусную инфекцию подтвердили у 903 человек

В Краснодарском крае 19 ноября коронавирус зафиксировали у 903 человек. Самому маленькому пациенту месяц

По данным оперштаба Кубани, 19 ноября в крае коронавирус подтвердили у 903 пациентов. Среди них 81 ребенок.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 89 тыс. 837 человек, в том числе — 6 тыс. 686 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 1581.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 117 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — 8.

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

Крым — 884;

Ростовская область — 650;

Ставропольский край — 520;

Севастополь — 337;

Дагестан — 189;

Кабардино-Балкарская Республика — 127;

Чечня — 110;

Северная Осетия — 99;

Адыгея — 97;

Карачаево-Черкесская Республика — 87;

Ингушетия — 84.

Всего в России на 19 ноября зафиксировали 37 тыс. 156 случаев заражений за сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф за весь период пандемии в стране выявили 9 млн 257 тыс. 68 заболевших.