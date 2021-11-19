На Кубани коронавирусную инфекцию подтвердили у 903 человек

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Федотова, unsplash.com
    © Фото Владимира Федотова, unsplash.com

В Краснодарском крае 19 ноября коронавирус зафиксировали у 903 человек. Самому маленькому пациенту месяц

По данным оперштаба Кубани, 19 ноября в крае коронавирус подтвердили у 903 пациентов. Среди них 81 ребенок.

  • © Скриншот сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот сайта yandex.ru/covid19/stat

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • Краснодар — 421;
  • Сочи — 60;
  • Каневской район — 53; 
  • Тимашевском район — 40;
  • Новороссийск и Динской район — 34;
  • Анапа — 24;
  • Геленджик — 20;
  • Брюховецкий район — 18;
  • Ейский район — 16;
  • Туапсинский — 14;
  • Отрадненский и Крымский районы — 13;
  • Армавир и Новокубанский район — 11;
  • Северский и Темрюкский район — 10;
  • Кореновский, Приморско-Ахтарский и Славянский — 9;
  • Абинский и Лабинский районы — 7;
  • Староминской район — 6;
  • Апшеронский Красноармейский, Крыловской, Успенский и Мостовской районы — 5;;
  • Горячий Ключ, Белореченск и Павловский районы — 4;
  • Выселковский, Кавказский и Ленинградский районы — 3;
  • Калининский и Щербиновский муниципалиты — 2;
  • Курганинский, Тихорецкий, Тбилисский и Новопокровский районы — 1.
  • © Скриншот сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 89 тыс. 837 человек, в том числе — 6 тыс. 686 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 1581.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 117 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — 8.

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 884;
  • Ростовская область — 650;
  • Ставропольский край — 520;
  • Севастополь — 337;
  • Дагестан — 189;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 127;
  • Чечня — 110;
  • Северная Осетия — 99;
  • Адыгея — 97;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 87;
  • Ингушетия — 84.

Всего в России на 19 ноября зафиксировали 37 тыс. 156 случаев заражений за сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф за весь период пандемии в стране выявили 9 млн 257 тыс. 68 заболевших.

  • © Скриншот сайта сторкоронавирус.рф
    © Скриншот сайта сторкоронавирус.рф
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