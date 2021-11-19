Школьник из Новороссийска победил во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту

Девятиклассник из Новороссийска Семен Комаров стал победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Об успехах девятиклассника Семена Комарова из гимназии №5 Новороссийска рассказал в своем инстаграме мэр города Игорь Дяченко.

Подросток стал победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту, организованной Минпросвещением РФ. Второе место занял Алексей Зайцев из Мурома, а третье — Илья Катаев из Кирова. Всего участвовали 50 школьников из 19 регионов России.

В финале учащиеся решали задачи, связанные с компьютерной обработкой текстов анализом изображений, а также разрабатывали алгоритм анализа фотографий и подсчета количества звезд в ночном небе. Участникам нужно было обучить модель отличать изображения звёзд от альтернативных источников света, таких как луна и фонари.

Председатель жюри олимпиады, академик Российской академии образования Ирэна Роберт сказала, что подобных задач нет в школьной программе.