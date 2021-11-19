Адыгея получила диплом и дорожный каток от правительства за безопасные дороги

Адыгея, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы главы Адыгеи
    © Фото пресс-службы главы Адыгеи

Правительство вручило Адыгее диплом и статуэтку дорожного катка за хорошие дороги; в 2021 году республика получила 2 млрд рублей на ремонт дорог

В Москве прошла церемония награждения регионов — лидеров реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. В этом году награду получили 11 регионов, включая Адыгею.

Главе республики Мурату Кумпилову вручили диплом и статуэтку дорожного катка. Награду отдавали заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента и секретарь Госсовета Игорь Левитин и зампред правительства Марат Хуснуллин.

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В Адыгее реализация нацпроекта опережает график: ремонт автодорог, запланированный на 2021 год, выполнили досрочно; сейчас ремонтируют объекты 2022 года. Всего за 2021–2023 годы планируют отремонтировать 54 дороги общей протяженностью 75,6 км и построить транспортную развязку на автодороге Энем — Новобжегокай.

В этом году на реализацию проекта направили более 2 млрд рублей, из которых около 1,6 млрд — средства федерального бюджета.

Напомним, в 2021 году в Адыгее зафиксировали на 10% меньше ДТП с травмами, чем в 2020-м.

Дороги Мурат Кумпилов Правительство Ремонт дорог

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