Адыгея получила диплом и дорожный каток от правительства за безопасные дороги

Правительство вручило Адыгее диплом и статуэтку дорожного катка за хорошие дороги; в 2021 году республика получила 2 млрд рублей на ремонт дорог

Главе республики Мурату Кумпилову вручили диплом и статуэтку дорожного катка. Награду отдавали заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента и секретарь Госсовета Игорь Левитин и зампред правительства Марат Хуснуллин.

В Москве прошла церемония награждения регионов — лидеров реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. В этом году награду получили 11 регионов, включая Адыгею.

В Адыгее реализация нацпроекта опережает график: ремонт автодорог, запланированный на 2021 год, выполнили досрочно; сейчас ремонтируют объекты 2022 года. Всего за 2021–2023 годы планируют отремонтировать 54 дороги общей протяженностью 75,6 км и построить транспортную развязку на автодороге Энем — Новобжегокай.

В этом году на реализацию проекта направили более 2 млрд рублей, из которых около 1,6 млрд — средства федерального бюджета.

Напомним, в 2021 году в Адыгее зафиксировали на 10% меньше ДТП с травмами, чем в 2020-м.