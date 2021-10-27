В Адыгее зафиксировали на 10% меньше ДТП с травмами, чем в прошлом году

Адыгея

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В Адыгее сравнили аварийность на дорогах в 2020 и 2021 году и обсудили подготовку дорог к зиме

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел онлайн-заседание комиссии по дорожной безопасности. Там озвучили статистику ДТП, обсудили подготовку автодорог к зиме, оснащение дорог камерами и пешеходными переходами.

По итогам первых 9 месяцев 2021 года в республике зафиксировали:

  • на 55 случаев ДТП меньше, чем в 2020 году;
  • на 83 человека с травмами при аварии меньше;
  • на 9 погибших в ДТП больше;
  • на 10,4% меньше ДТП с медико-санитарными последствиями;
  • на 25,8% меньше госпитализированных при ДТП.

На заседании подчеркнули, что последние 3 года аварийность на дорогах постоянно снижается. 

«Руководству МВД и минобра республики необходимо усилить обучение детей безопасному поведению на дороге. Вместе с тем важно принимать жесткие меры к нетрезвым водителям. Аварийность должна снижаться из-за взаимодействия ГИБДД и дорожных ведомств — указания инспекторов необходимо исполнять», — подчеркнул Кумпилов.

Власти Адыгеи рассказали о перспективных проектах:

По итогам заседания в некоторых муниципалитетах установят камеры фото— и видеофиксации, пешеходные переходы, электроосвещение на опасных участках дороги.

Сейчас в республике заготавливают песок и соль, чтобы бороться с гололедом. Уже готово 11,3 тыс. тонн материалов. В Адыгее задействуют 118 единиц техники для расчистки снега. 

В заключение Кумпилов поручил проконтролировать исполнение принятых решений и заметил, что необходимо провести качественный ремонт автодорог.  

Аварии Дороги ДТП Мурат Кумпилов

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