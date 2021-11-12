У жителей Адыгеи появится чистая питьевая вода

Адыгея

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  • Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новые водопроводы в селах Адыгеи решат проблему нехватки питьевой воды

В Адыгее жителей некоторых населенных пунктов подключат к центральному водоснабжению. Так, в республике модернизируют и построят пять объектов питьевого водоснабжения. 

В ауле Уляп скоро достроят узел водозаборного сооружения, а в хуторе Псекупс закончат реконструкцию такого узла. Также три объекта водоснабжения реконструируют в Адыгейске.

В прошлом году в Адыгее построили два таких объекта: в ауле Кошехабль проложили 42 км водопроводных сетей, в селе Красногвардейском возвели новое водозаборное сооружение. 

«Мы понимаем, как важно обеспечить население качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Поэтому ответственные ведомства увеличат объем работ в следующем году, по максимуму используют ресурсы федерального проекта», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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В 2022 году республика получит 184,3 млн рублей еще на семь объектов водоснабжения в аулах Джиджихабль и Габукай, хуторах Городском и Шевченко, поселках Яблоновском и Родниковом, станице Ханской.

«До 2024 года мы наметили реконструировать и построить 35 объектов, чтобы обеспечить жителей качественной услугой и чистой водой», — написал глава республики.

Водоснабжение Мурат Кумпилов Строительство

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