У жителей Адыгеи появится чистая питьевая вода

В Адыгее жителей некоторых населенных пунктов подключат к центральному водоснабжению. Так, в республике модернизируют и построят пять объектов питьевого водоснабжения.

В ауле Уляп скоро достроят узел водозаборного сооружения, а в хуторе Псекупс закончат реконструкцию такого узла. Также три объекта водоснабжения реконструируют в Адыгейске.

В прошлом году в Адыгее построили два таких объекта: в ауле Кошехабль проложили 42 км водопроводных сетей, в селе Красногвардейском возвели новое водозаборное сооружение.

«Мы понимаем, как важно обеспечить население качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Поэтому ответственные ведомства увеличат объем работ в следующем году, по максимуму используют ресурсы федерального проекта», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.