У жителей Адыгеи появится чистая питьевая вода
Новые водопроводы в селах Адыгеи решат проблему нехватки питьевой воды
В Адыгее жителей некоторых населенных пунктов подключат к центральному водоснабжению. Так, в республике модернизируют и построят пять объектов питьевого водоснабжения.
В ауле Уляп скоро достроят узел водозаборного сооружения, а в хуторе Псекупс закончат реконструкцию такого узла. Также три объекта водоснабжения реконструируют в Адыгейске.
В прошлом году в Адыгее построили два таких объекта: в ауле Кошехабль проложили 42 км водопроводных сетей, в селе Красногвардейском возвели новое водозаборное сооружение.
«Мы понимаем, как важно обеспечить население качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Поэтому ответственные ведомства увеличат объем работ в следующем году, по максимуму используют ресурсы федерального проекта», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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В 2022 году республика получит 184,3 млн рублей еще на семь объектов водоснабжения в аулах Джиджихабль и Габукай, хуторах Городском и Шевченко, поселках Яблоновском и Родниковом, станице Ханской.
«До 2024 года мы наметили реконструировать и построить 35 объектов, чтобы обеспечить жителей качественной услугой и чистой водой», — написал глава республики.