На выходных в Краснодарском крае потеплеет, но пойдут дожди

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать 19, 20 и 21 ноября.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 18 ноября в регионе сохранится переменная облачность. Днем воздух прогреется до 4-7 °C. К вечеру ожидается понижение температуры до 2-4 °C тепла. Ночью — 3-5°C. Осадков не ожидается.

Читайте также:

19 ноября в Краснодарском крае пройдут дожди. Воздух прогреется до 5-7°C.

20 и 21 ноября на Кубани немного потеплеет — до 11 и 13°C соответственно, но пасмурная погода сохранится. В целом, всю следующую неделю ожидаеются дожди.

По данным краевого гидрометцентра, 18 ноября на Черноморском побережье днем воздух прогреется до 16°C, а в горах — до 10°C.

19 и 20 ноября прогнозируется усиление ветра, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Сильные дожди прогнозируются в начале следующей недели в Туапсинском районе.

Температура воды в Черном море составляет 15-16 °C на побережье от Геленджика до Сочи, в Новороссийске — 14°C, в Анапе — 10°C. 

Погода

Новости

В Краснодаре на улице Рабочей заменят трубопровод. Жителям обещают не отключать воду
На выходных в Краснодарском крае потеплеет, но пойдут дожди
Что ждет Краснодар при Алексеенко? Рассказываем, какие обещания дал новый мэр в первый рабочий день
Полуторагодовалая Настя страдает судорогами, а нужного лекарства нет в России. Вы можете помочь девочке с лечением
В Ейске пенсионер сбил коляску с младенцем. Ему грозит до 5 лет колонии
Единственным кандидатом на пост мэра Новороссийска стал военный пенсионер

Лента новостей

Мэром Краснодара стал Андрей Алексеенко
Вчера, 13:29
Мэром Краснодара стал Андрей Алексеенко
Двухэтажный бункер напротив краевой администрации
Вчера, 09:54
Двухэтажный бункер напротив краевой администрации
Как построили и забросили главное подземелье Кубани
Как думаете, когда в крае отменят QR-коды?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте