На выходных в Краснодарском крае потеплеет, но пойдут дожди
Синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать 19, 20 и 21 ноября.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», 18 ноября в регионе сохранится переменная облачность. Днем воздух прогреется до 4-7 °C. К вечеру ожидается понижение температуры до 2-4 °C тепла. Ночью — 3-5°C. Осадков не ожидается.
Читайте также:
19 ноября в Краснодарском крае пройдут дожди. Воздух прогреется до 5-7°C.
20 и 21 ноября на Кубани немного потеплеет — до 11 и 13°C соответственно, но пасмурная погода сохранится. В целом, всю следующую неделю ожидаеются дожди.
По данным краевого гидрометцентра, 18 ноября на Черноморском побережье днем воздух прогреется до 16°C, а в горах — до 10°C.
19 и 20 ноября прогнозируется усиление ветра, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Сильные дожди прогнозируются в начале следующей недели в Туапсинском районе.
Температура воды в Черном море составляет 15-16 °C на побережье от Геленджика до Сочи, в Новороссийске — 14°C, в Анапе — 10°C.