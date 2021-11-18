На выходных в Краснодарском крае потеплеет, но пойдут дожди

Синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать 19, 20 и 21 ноября.

По данным сервиса «Яндекс.Погода », 18 ноября в регионе сохранится переменная облачность. Днем воздух прогреется до 4-7 °C. К вечеру ожидается понижение температуры до 2-4 °C тепла. Ночью — 3-5°C. Осадков не ожидается.

20 и 21 ноября на Кубани немного потеплеет — до 11 и 13°C соответственно, но пасмурная погода сохранится. В целом, всю следующую неделю ожидаеются дожди.

19 ноября в Краснодарском крае пройдут дожди. Воздух прогреется до 5-7°C.

По данным краевого гидрометцентра, 18 ноября на Черноморском побережье днем воздух прогреется до 16°C, а в горах — до 10°C.

19 и 20 ноября прогнозируется усиление ветра, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Сильные дожди прогнозируются в начале следующей недели в Туапсинском районе.