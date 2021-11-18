Кубанское СМИ написало, что людям с ВИЧ лучше не делать прививку от ковида. Так ли это?

Юга.ру узнали, могут ли ВИЧ-положительным людям отказать в прививке и что делать, если это произошло

12 ноября в телеграм-канале фонда «СПИД.ЦЕНТР» рассказали, что интернет-портал «Кубань 24» неверно причислил положительный ВИЧ-статус и еще несколько заболеваний к противопоказаниям к вакцинации от коронавируса. Эту информацию репостнул оперштаб Краснодарского края — официальный информационный ресурс по борьбе с коронавирусом. Позже журналисты отредактировали пост, а вот в телеграм-канале оперштаба информация осталась неизменной.

Редакция Юга.ру решила выяснить, действительно ли людям с ВИЧ нельзя вакцинироваться. В официальных рекомендациях Минздрава (письмо N 30-4/И/2-13481 от 24.08.2021) среди противопоказаний ко всем вакцинам есть: гиперчувствительность к вакцине или одному из ее компонентов;

тяжелые аллергии;

возраст до 18 лет;

острые заболевания, обострение хронических заболеваний. Также в противопоказания к вакцинам «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» входит беременность. Привиться «ЭпиВаком» не смогут люди с первичным иммунодефицитом, злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями, а «КовиВак» не поставят людям старше 60 лет. ВИЧ-положительный статус не является противопоказанием к любой из существующих вакцин. Более того, в июле главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус подчеркнул, что вакцинация — необходимая мера для защиты людей с ВИЧ от коронавируса. А пациенты с глубоким иммунодефицитом и/или сопутствующими серьезными заболеваниями должны привиться в первую очередь. ВОЗ просит всех людей, живущих с ВИЧ, включить в приоритетную группу вакцинации.

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Отметим, что до репоста материала «Кубань 24» тот же оперштаб Краснодарского края 7 сентября 2021 года публиковал другую информацию о вакцинации ВИЧ-положительных людей, где говорилось, что независимо от иммунного статуса рекомендуется сделать прививку, лучше — «Спутником V». Если человек только начинает принимать антиретровирусные препараты, прививку стоит поставить после четырех недель терапии.