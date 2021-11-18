Кубанское СМИ написало, что людям с ВИЧ лучше не делать прививку от ковида. Так ли это?
Юга.ру узнали, могут ли ВИЧ-положительным людям отказать в прививке и что делать, если это произошло
12 ноября в телеграм-канале фонда «СПИД.ЦЕНТР» рассказали, что интернет-портал «Кубань 24» неверно причислил положительный ВИЧ-статус и еще несколько заболеваний к противопоказаниям к вакцинации от коронавируса.
Эту информацию репостнул оперштаб Краснодарского края — официальный информационный ресурс по борьбе с коронавирусом. Позже журналисты отредактировали пост, а вот в телеграм-канале оперштаба информация осталась неизменной.
Редакция Юга.ру решила выяснить, действительно ли людям с ВИЧ нельзя вакцинироваться.
В официальных рекомендациях Минздрава (письмо N 30-4/И/2-13481 от 24.08.2021) среди противопоказаний ко всем вакцинам есть:
- гиперчувствительность к вакцине или одному из ее компонентов;
- тяжелые аллергии;
- возраст до 18 лет;
- острые заболевания, обострение хронических заболеваний.
Также в противопоказания к вакцинам «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» входит беременность. Привиться «ЭпиВаком» не смогут люди с первичным иммунодефицитом, злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями, а «КовиВак» не поставят людям старше 60 лет.
ВИЧ-положительный статус не является противопоказанием к любой из существующих вакцин.
Более того, в июле главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус подчеркнул, что вакцинация — необходимая мера для защиты людей с ВИЧ от коронавируса. А пациенты с глубоким иммунодефицитом и/или сопутствующими серьезными заболеваниями должны привиться в первую очередь. ВОЗ просит всех людей, живущих с ВИЧ, включить в приоритетную группу вакцинации.
«Вам лечение не нужно»:
Отметим, что до репоста материала «Кубань 24» тот же оперштаб Краснодарского края 7 сентября 2021 года публиковал другую информацию о вакцинации ВИЧ-положительных людей, где говорилось, что независимо от иммунного статуса рекомендуется сделать прививку, лучше — «Спутником V». Если человек только начинает принимать антиретровирусные препараты, прививку стоит поставить после четырех недель терапии.
Журналистка Юга.ру позвонила на горячую линию Центра профилактики и борьбы со СПИД при минздраве Краснодарского края. Там подтвердили, что пациенты центра прививаются от ковида, а о наличии индивидуальных противопоказаний посоветовали проконсультироваться с лечащим врачом.
Сотрудник фонда «СПИД.ЦЕНТР» Ярослав Распутин пояснил, откуда мог появиться миф о запрете вакцинации.
«Инфекционисты часто напоминают, что живыми вакцинами нельзя прививаться людям с иммунным статусом ниже 200 клеток. Это правда, но никак не касается вакцин от ковида — среди них нет живых. Люди пугаются и путаются, думают, что заболеют от вакцины при низком иммунном статусе. А на самом деле у них может быть недостаточно хороший иммунный ответ, поэтому и ревакцинироваться им следует как можно раньше», — отметил Распутин.
При отказе в вакцинации из-за положительного ВИЧ-статуса можно обратиться за помощью на горячие линии «СПИД.ЦЕНТРА»: 8-925-732-81-37 и 8-495-849-29-69, на электронную почту info@aids.center. И попробовать поставить прививку в другом месте.