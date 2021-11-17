На Кубани за сутки заразились и выздоровели от коронавируса рекордное количество человек

По данным на 17 ноября, суточный прирост новых пациентов в крае составил 719 человек, выздоровели за это время 383 человека. Оба показателя являются рекордными за весь период пандемии

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, рекордное количество заболевших в регионе фиксируется уже в течение двух недель. 17 ноября в крае заболели 719 человек, днем ранее инфекция подтвердилась у 636 человек. Самому младшему пациенту исполнился 1 месяц, самому старшему — 97 лет.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам. Краснодар — 292;

Ейский район — 61;

Сочи — 59;

Армавир — 24;

Красноармейский район — 23;

Ленинградский район — 22;

Новороссийск — 19;

Анапа, Славянский и Тимашевский районы — по 14;

Темрюкский, Усть-Лабинский и Кореновский районы — по 13;

Крыловской район — 11;

Туапсинский, Выселковский и Кавказский районы — по 9;

Геленджик, Павловский и Каневской районы — по 8;

Успенский, Новопокровский и Новокубанский районы — по 7;

Крымский и Белоглинский районы — по 6;

Динской и Отрадненский районы — по 5;

Лабинский, Приморско-Ахтарский, Тихорецкий, Тбилисский и Гулькевичский районы — по 4;

Мостовский и Калининский районы — по 3;.

Кущевский и Курганинский районы — по 2;

Северский, Щербиновский и Брюховецкий районы — по 1.

За весь период пандемии в Краснодарском крае официально подтвердилось 88 тыс. 115 случаев инфекции, 59 тыс. 842 человека выздоровели, 8 тыс. 184 человека скончались. На дому лечатся 31 тыс. 667 пациентов, инфекция официально подтвердилась у 16 тыс. 907 человек. Еще 6 тыс. 45 человек проходят лечение в стационарах, из них инфекция подтвердилась у 3 тыс. 182 человек. В тяжелом состоянии находятся 116 человек.