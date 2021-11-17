На Кубани за сутки заразились и выздоровели от коронавируса рекордное количество человек
По данным на 17 ноября, суточный прирост новых пациентов в крае составил 719 человек, выздоровели за это время 383 человека. Оба показателя являются рекордными за весь период пандемии
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, рекордное количество заболевших в регионе фиксируется уже в течение двух недель. 17 ноября в крае заболели 719 человек, днем ранее инфекция подтвердилась у 636 человек. Самому младшему пациенту исполнился 1 месяц, самому старшему — 97 лет.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам.
Краснодар — 292;
Ейский район — 61;
Сочи — 59;
Армавир — 24;
Красноармейский район — 23;
Ленинградский район — 22;
Новороссийск — 19;
Анапа, Славянский и Тимашевский районы — по 14;
Темрюкский, Усть-Лабинский и Кореновский районы — по 13;
Крыловской район — 11;
Туапсинский, Выселковский и Кавказский районы — по 9;
Геленджик, Павловский и Каневской районы — по 8;
Успенский, Новопокровский и Новокубанский районы — по 7;
Крымский и Белоглинский районы — по 6;
Динской и Отрадненский районы — по 5;
Лабинский, Приморско-Ахтарский, Тихорецкий, Тбилисский и Гулькевичский районы — по 4;
Мостовский и Калининский районы — по 3;.
Кущевский и Курганинский районы — по 2;
Северский, Щербиновский и Брюховецкий районы — по 1.
За весь период пандемии в Краснодарском крае официально подтвердилось 88 тыс. 115 случаев инфекции, 59 тыс. 842 человека выздоровели, 8 тыс. 184 человека скончались.
На дому лечатся 31 тыс. 667 пациентов, инфекция официально подтвердилась у 16 тыс. 907 человек. Еще 6 тыс. 45 человек проходят лечение в стационарах, из них инфекция подтвердилась у 3 тыс. 182 человек. В тяжелом состоянии находятся 116 человек.
Ранее Юга.ру писали, что на фоне роста случаев заражения в социальных сетях начали распространять сообщение о проблемах с поставками кислорода в ковидные больницы края для лечения пациентов. В оперштабе эту информацию опровергли, сообщив, что таких прецедентов не было.