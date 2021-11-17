Жительница Сочи придумала госпрограмму для бизнеса, пострадавшего от ковида, и обманула 15 предпринимателей

В Сочи женщина получила более 4 млн рублей от предпринимателей за помощь в получении субсидий по госпрограмме, которой нет. Ей грозит до 10 лет колонии

По данным следствия, 34-летняя сочинка за деньги предлагала предпринимателям помощь в получении субсидий по несуществующей госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Женщина разработала перечень необходимых документов для участия в госпрограмме и направила его бизнесменам, а после того как получила деньги, перестала отвечать на звонки и выходить на связь.