Жительница Сочи придумала госпрограмму для бизнеса, пострадавшего от ковида, и обманула 15 предпринимателей
В Сочи женщина получила более 4 млн рублей от предпринимателей за помощь в получении субсидий по госпрограмме, которой нет. Ей грозит до 10 лет колонии
По данным следствия, 34-летняя сочинка за деньги предлагала предпринимателям помощь в получении субсидий по несуществующей госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
Женщина разработала перечень необходимых документов для участия в госпрограмме и направила его бизнесменам, а после того как получила деньги, перестала отвечать на звонки и выходить на связь.
От ее действий пострадали 15 предпринимателей. Общая сумма ущерба — свыше 4,2 млн рублей. Против женщины возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На период предварительного следствия сочинка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
16 ноября в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили об окончании расследования дела. Его направили в суд Центрального района Сочи для рассмотрения. Сочинке грозит до 10 лет лишения свободы.