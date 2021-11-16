В Сочи из-за несогласованных буровых работ повредили водопровод. Без воды остались около 2 тыс. человек
16 ноября в Хостинском районе Сочи на улице Ялтинской рабочие повредили трубу, которая снабжает горожан питьевой водой. Решить проблему планируется до 20:00
В Хостинском районе Сочи днем 16 ноября на улице Ялтинской прорвало трубу с питьевой водой. В местном «Водоканале» сообщили, что в результате нештатной ситуации около 20 улиц остались без водоснабжения. В зону отключения попали почти 2 тыс. человек.
По словам представителей сочинского «Водоканала», это случилось из-за того, что рабочие строительной организации, не уточняется, какой, проводили там земельные работы, которые они не согласовывали. В результате тяжелая техника повредила магистральный водовод диаметром 500 мм. На месте случившегося сразу же образовался фонтан — вода под большим давлением била из трубы и залила проезжую часть и пешеходную зону.
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Теперь организации, от лица которой проводились земельные работы, выставят счет за понесенные потери.
«В результате данной ситуации ограничения с водоснабжением фиксируются у жителей ряда домов по улицам: Краснополянская, Новороссийское Шоссе, Шоссейная, Звездная, Гвоздик, Ручей Видный, Сухумское шоссе, Пробковая, Л.Украинки, Туренко, 50 лет СССР, Октября, Красных партизан, Ушинского, Глазунова, Ялтинская, Самшитовая, Железнодорожная, Парковая, Платановая» — сообщили Юга.ру в пресс-службе сочинского «Водоканала».
Последствия аварии планируют ликвидировать к 20:00.