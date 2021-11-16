В Сочи из-за несогласованных буровых работ повредили водопровод. Без воды остались около 2 тыс. человек

16 ноября в Хостинском районе Сочи на улице Ялтинской рабочие повредили трубу, которая снабжает горожан питьевой водой. Решить проблему планируется до 20:00

В Хостинском районе Сочи днем 16 ноября на улице Ялтинской прорвало трубу с питьевой водой. В местном «Водоканале» сообщили, что в результате нештатной ситуации около 20 улиц остались без водоснабжения. В зону отключения попали почти 2 тыс. человек.

По словам представителей сочинского «Водоканала», это случилось из-за того, что рабочие строительной организации, не уточняется, какой, проводили там земельные работы, которые они не согласовывали. В результате тяжелая техника повредила магистральный водовод диаметром 500 мм. На месте случившегося сразу же образовался фонтан — вода под большим давлением била из трубы и залила проезжую часть и пешеходную зону.