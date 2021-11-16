В Краснодаре ограничат движение по улице Зиповской из-за строительства сетей водоснабжения

За два месяца планируют провести 1180 метров сетей водоснабжения диаметром 315 мм и 1730 метров сетей водоотведения диаметром 160 мм. Директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов заверил, что новая сеть из пластиковых труб прослужит не менее 50 лет.

О начале работ сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара 16 ноября. Также ее сотрудники заявили, что подачу воды в этом районе останавливать не собираются, так как строительство проведут закрытым способом — путем горизонтально направленного бурения.



Однако для этого придется частично ограничить движение транспорта по одной полосе улицы Зиповской между Российской и Московской. Там установят ограждение и временные дорожные знаки. Строители просят автомобилистов быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Юга.ру сообщали, что с 13 по 27 ноября ремонтируют другой участок Зиповской — от Московской до Ростовского шоссе.