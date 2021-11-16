ДГТУ проведет конкурс изобретений «Донская сборка»

ДГТУ выберет лучшие инновации для умного сельского хозяйства и цифровизации производства в конкурсе «Донская сборка»

Тема конкурса — умное сельское хозяйство, цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплексов. Участники представят проекты в номинациях «Изобретение года», «Агротехнология года», «Студенческая разработка», «Цифровые технологии» и «Биоинженерия». Победители станут резидентами промышленного коворкинга «Garaж» при ДГТУ и получат денежные сертификаты на доработку проектов до стадии промышленных прототипов. Призовой фонд — 600 тыс. рублей.

24–26 ноября Донской государственный технический университет (ДГТУ) проведет шестой конкурс-смотр изобретений и технологических инноваций «Донская сборка». Конкурс пройдет в смешанном формате: участники расскажут о разработках очно, а зрители смогут наблюдать за ними онлайн. Регистрация заявок уже началась.

Победителям в номинации «Юный изобретатель» (для участников от 12 до 18 лет) подарят планшеты, смартфоны, экшен-камеры, предоставят доступ к коворкингу на полгода и вручат сертификаты на создание рабочих прототипов своих изобретений.

«За шесть лет «Донская сборка» стала площадкой, где изобретатели знакомятся с лучшими региональными практиками по развитию стартапов, получают возможность присоединиться к рабочим группам технологических предпринимателей, узнают о мерах поддержки инноваторов, устанавливают новые деловые контакты», — рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Участвовать в конкурсе может любой желающий от 12 до 60 лет вне зависимости от наличия научного бэкграунда. На питчинге у участников будет по три минуты, чтобы представить зрителям и экспертному совету свои разработки. Ежегодно на конкурсе рассматривают около 100 заявок из разных регионов страны.

Зарегистрироваться можно до 22 ноября на сайте, на вопросы о конкурсе ответят по телефону 8-863-238-17-22.

Победитель 2016 года Павел Скубак рассказал, как после конкурса сложилась судьба его проекта, «Биомехатронного комплекса реабилитации пациента».