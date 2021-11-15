В Тимашевске пенсионер-колясочник придумал устройство, чтобы подниматься домой. К нему приехали мэр и зампрокурора

Пенсионер-колясочник из Тимашевска соорудил специальное устройство, чтобы пониматься домой на третий этаж с помощью лебедки и стал знаменитым благодаря ролику в социальных сетях

В Тимашевске пенсионер оборудовал свой балкон специальной лебедкой, по которой он поднимается домой на третий этаж, так как лифта в его доме нет. В аккаунте «ВКонтакте» Типичный Краснодар 14 ноября пользователи опубликовали видео, на котором видно, как мужчина в инвалидной коляске поднимается на лебедке и попадает домой через балкон. По словам жителей жителей Тимашевска, устройство пенсионер соорудил сам. Некоторые пользователи опасались, что после публикации ролика у жителя Тимашевска могут возникнуть проблемы.

«Сразу отвечу на гневные комментарии в различных пабликах — ничего незаконного в сооружении Александра Васильевича нет, следовательно, никаких проверок не будет. Мужчина, сам того не желая, оказался в центре внимания общественности, поэтому просит журналистов и блогеров не тревожить его», — написал Панин в своем аккаунте в инстаграм .

По словам мэра, пенсионер не нуждается в чем-либо, а от установки пандуса в подъезде он отказался. Николай Панин прогулялся с пенсионером до магазина и узнал о сложностях, которые мужчине на инвалидной коляске приходится преодолевать. В конце он пообещал исправить ситуацию.

«Коляска, правда, износилась, но, думаю, ситуацию исправим. Александр Васильевич всегда что-то мастерит, не сидит на одном месте, активно пользуется интернетом. Говорит, что движение — это жизнь», — написал Панин.