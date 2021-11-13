Ректор КубГУ рассказал, отчислят ли студентов за отказ от вакцинации

Юга.ру спросили ректора КубГУ, что будет со студентами, которые откажутся делать прививку от коронавируса. Спойлер — ничего хорошего

10 ноября ректор КубГУ Михаил Астапов подписал приказ № 1869 «О профилактической профилактической вакцинации обучающихся Кубанского государственного университета по эпидемическим показаниям». Согласно документу, к 15 декабря в вузе должны быть привиты не менее 80% студентов очной формы обучения. Пункт 5 «б» приказа гласит, что за невыполнение требований обучающиеся «несут личную ответственность». Несколько студентов КубГУ сообщили в редакцию Юга.ру, что в вузе объявили «принцип нулевой терпимости»: за отказ от прививки обещали привлекать к дисциплинарной ответственности и при первой же возможности — отчислять.

«11 ноября поступила информация после встречи студенческого актива и ректора об обязательной вакцинации, президент факультета записывал за ректором в некоторых местах дословно, за что впоследствии получил замечание, ведь на всеобщее обозрение вышли запугивания отчислением », — рассказала студентка факультета управления и психологии. На следующий день студентам объявили, что те, кто до 15 декабря не вакцинируется двумя компонентами, лишатся дополнительных стипендий, поездок, возможности перевода на бюджет и характеристик для работы. Все вопросы в вузе будут рассматривать «через призму отношения студента к обязательной вакцинации». На тех, кто не выполнит приказ ректора, обещали наложить дисциплинарное взыскание. «Куратор группы узнал у декана, что включает в себя дисциплинарное взыскание, в ответ услышал: «выговор, замечание, отчисление», — поделилась студентка.

© Фото предоставлено студентом КубГУ

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