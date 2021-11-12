В Краснодаре у брата сотрудницы Роспотребнадзора конфисковали дом за 7 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Краснодарский суд конфисковал дом брата сотрудницы Роспотребнадзора, которую обвинили во взятках

Напомним, весной 2021 года прошли обыски в кубанском Роспотребнадзоре. По данным следствия, начальница отдела надзора за питанием населения Марина Балаева получила в кабинете взятку в 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации. А в её квартире нашли 11 млн рублей.

12 ноября стало известно, что Ленинский суд Краснодара конфисковал у пенсионера Виктора Балаева дом за 7 млн рублей. Мужчина является братом Марины Балаевой. 

Из постановления суда следует, что с иском о конфискации имущества обратился прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Он считает, что фактически дом принадлежит обвиняемой, которая сейчас находится под стражей. А дом Балаева зарегистрировала на брата с целью сокрытия доходов. Но мужчина говорит, что купил недвижимость на свои деньги и отчитываться за них не обязан.

Дом и участок стоимостью 7,2 млн рублей обратили в доход РФ. Право на собственность бывшего владельца аннулировали. Марина и Виктор Балаевы подали аппеляцию.

Взятка Коррупция Краснодар Недвижимость

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В Краснодаре у брата сотрудницы Роспотребнадзора конфисковали дом за 7 млн рублей
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