Клиника 3Z разыграет бесплатную лазерную коррекцию зрения в Краснодаре
25 ноября во время онлайн-трансляции клиника 3Z расскажет о коррекции зрения, подарит скидки и разыграет бесплатную операцию
Клиника 3Z запустила «Клуб коррекции зрения ZOOMER» в Краснодаре — проект для тех, кто хочет получить актуальную информацию о технологиях коррекции зрения. Присоединиться может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет (в это время рекомендуют проводить лазерную коррекцию). Встреча клуба пройдет 25 ноября в режиме онлайн-трансляции на YouTube.
На встрече офтальмохирург клиники Ольга Куликова расскажет о лазерной коррекции зрения и восстановлении после процедуры, ответит на вопросы зрителей из чата трансляции.
Все зарегистрированные участники получат скидки от клиники:
- 7 тыс. рублей на лазерную коррекцию зрения по технологии RELEX SMILE;
- 5 тыс. рублей на лазерную коррекцию зрения по технологии Femto Super LASIK;
- 30% на диагностику.
Скидки действуют с 25 ноября по 28 февраля.
Одному из зрителей клиника 3Z подарит бесплатную операцию по технологии RELEX SMILE. Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо:
- зарегистрироваться на сайте, указав свои настоящие данные;
- подписаться на аккаунт клиники в инстаграме и выполнить условия из поста;
- присоединиться к трансляции на YouTube-канале 25 ноября в 19.00.
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