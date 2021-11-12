Клиника 3Z разыграет бесплатную лазерную коррекцию зрения в Краснодаре

25 ноября во время онлайн-трансляции клиника 3Z расскажет о коррекции зрения, подарит скидки и разыграет бесплатную операцию

Клиника 3Z запустила «Клуб коррекции зрения ZOOMER» в Краснодаре — проект для тех, кто хочет получить актуальную информацию о технологиях коррекции зрения. Присоединиться может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет (в это время рекомендуют проводить лазерную коррекцию). Встреча клуба пройдет 25 ноября в режиме онлайн-трансляции на YouTube.

На встрече офтальмохирург клиники Ольга Куликова расскажет о лазерной коррекции зрения и восстановлении после процедуры, ответит на вопросы зрителей из чата трансляции.