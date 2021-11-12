Клиника 3Z разыграет бесплатную лазерную коррекцию зрения в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

25 ноября во время онлайн-трансляции клиника 3Z расскажет о коррекции зрения, подарит скидки и разыграет бесплатную операцию

Клиника 3Z запустила «Клуб коррекции зрения ZOOMER» в Краснодаре — проект для тех, кто хочет получить актуальную информацию о технологиях коррекции зрения. Присоединиться может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет (в это время рекомендуют проводить лазерную коррекцию). Встреча клуба пройдет 25 ноября в режиме онлайн-трансляции на YouTube.

На встрече офтальмохирург клиники Ольга Куликова расскажет о лазерной коррекции зрения и восстановлении после процедуры, ответит на вопросы зрителей из чата трансляции.

  • © Фото пресс-службы клиники 3Z
    © Фото пресс-службы клиники 3Z

Все зарегистрированные участники получат скидки от клиники:

  • 7 тыс. рублей на лазерную коррекцию зрения по технологии RELEX SMILE;
  • 5 тыс. рублей на лазерную коррекцию зрения по технологии Femto Super LASIK;
  • 30% на диагностику.

Скидки действуют с 25 ноября по 28 февраля.

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Одному из зрителей клиника 3Z подарит бесплатную операцию по технологии RELEX SMILE. Чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо:

ООО «Три-З» ЛО-23-01-014447 от 19.03.2020 ОГРН 1032304158193. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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