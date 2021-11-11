Власти РФ планируют внести законопроект о QR-кодах в транспорте. Совет Федерации ответил, что проект не обсуждали

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Романа Грачева, unsplash.com
    © Фото Романа Грачева, unsplash.com

11 ноября стало известно, что российские власти разрабатывают законопроект о QR-кодах в транспорте и магазинах. Меры будут действовать до середины 2022 года

В четверг, 11 ноября, РБК со ссылкой на источник сообщил, что правительство России разработало два законопроекта о введении QR-кодов при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах.

По данным издания, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Изменения в законе обязывают власти регионов обеспечить посещение массовых мероприятий, транспорта, точек общественного питания и розничной торговли по QR-кодам или по медотводу. Конкретные объекты в регионах определят самостоятельно. Меры будут действовать до июня 2022 года.

Читайте также:

До 1 февраля можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, но потом такая возможность сохранится только у людей с медотводом. Новый закон обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.

Новые меры не затронут общественный транспорт, аптеки, продуктовые розницы и магазины с товарами первой необходимости. Информацию о законопроектах РБК подтвердил оперштаб.

В Совете Федерации РИА «Новости» сообщили, что такой законопроект не поступал. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко ответила, что не слышала о такой инициативе от официальных источников. 

Отметим, что с 11 ноября в Татарстане ввели OR-коды в общественном транспорте. Мера коснулась городского, пригородного и межмуниципального транспорта. Проверят код будут на входе. Перевозчикам даже пообещали субсидию на покупку средств для проверки кодов.

Напомним, в Краснодарском каре пока что только ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет. Мера коснулась работников организаций социального обслуживания и МФЦ, людей, которые живут в организациях соцобслуживания и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудистой системы.

QR-коды Вакцинация Коронавирус

Новости

Краснодарский суд продлил Пивоварову арест на полгода
Власти РФ планируют внести законопроект о QR-кодах в транспорте. Совет Федерации ответил, что проект не обсуждали
В Карасунском округе Краснодара из-за аварии остались без света жители трех улиц
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
Около Краснодарского цирка вместо умных остановок появились обычные. Рассказываем, как так вышло
В Краснодаре к Новому году установят девять праздничных елей. Рассказываем, где они появятся

Лента новостей

Кубанский казачий хор отозвал жалобу на фильм «Редакции»
Вчера, 19:35
Кубанский казачий хор отозвал жалобу на фильм «Редакции»
Внук Захарченко объяснил, что это вообще было
«Такого роста не было 6 лет»
Сегодня, 09:00 Партнерский
«Такого роста не было 6 лет»
Уралсиб рассказал, как чувствует себя малый бизнес
Говядина на Кубани подорожала на 23%
Вчера, 20:12
Говядина на Кубани подорожала на 23%
Рассказываем, как изменилась цена продуктов в крае с начала года

Реклама на сайте