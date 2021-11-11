Минцифры предложило предпринимателям сервис для проверки QR-кодов

Партнерский Вся Россия

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Минцифры предложило предпринимателям проверять QR-коды только через сервис «Госуслуг»

В России запустили сервис проверки QR-кодов — мобильное приложение «Госуслуги Стоп Коронавирус». Минцифры предложило предпринимателям использовать только его для проверки подлинности кодов у сотрудников и посетителей.

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При сканировании кодов о вакцинации или перенесенной болезни приложение обращается к реестру Минздрава. Результаты ПЦР-тестов сервис запрашивает в базе Роспотребнадзора. Это единственные достоверные источники в России. Если данные о QR-коде не найдутся в реестрах, приложение выдаст ошибку.

Цифровое решение «Госуслуги Стоп Коронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах».

Бизнес-сообщество Коронавирус сфера услуг

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