Минцифры предложило предпринимателям сервис для проверки QR-кодов
Партнерский Вся Россия
Минцифры предложило предпринимателям проверять QR-коды только через сервис «Госуслуг»
В России запустили сервис проверки QR-кодов — мобильное приложение «Госуслуги Стоп Коронавирус». Минцифры предложило предпринимателям использовать только его для проверки подлинности кодов у сотрудников и посетителей.
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При сканировании кодов о вакцинации или перенесенной болезни приложение обращается к реестру Минздрава. Результаты ПЦР-тестов сервис запрашивает в базе Роспотребнадзора. Это единственные достоверные источники в России. Если данные о QR-коде не найдутся в реестрах, приложение выдаст ошибку.
Цифровое решение «Госуслуги Стоп Коронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах».
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