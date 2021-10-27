Как это работает: репортаж из медицинской лаборатории, где делают около 2 тысяч ПЦР-тестов ежедневно

Почти два года мы живем в новой «коронавирусной» реальности, где каждый слышал о ПЦР-тестировании или даже проходил его. Юга.ру узнали у специалистов лаборатории Клиники Екатерининская, как берут пробы, делают анализы и что происходит после того, как пациент покидает процедурный кабинет. Мы приехали в один из филиалов Клиники Екатерининская на улице Герцена в Фестивальном микрорайоне. Здесь находится собственная лаборатория клиники и обещают самый быстрый результат ПЦР-теста в Краснодаре — его готовят в течение трех часов. Лаборатория работает круглосуточно, а материал еще из шести городских филиалов забирают каждые 15 минут. Перед экскурсией в лабораторию журналистка Юга.ру сама решила сделать ПЦР‑тест.

Идем сдавать ПЦР-тест Чтобы попасть на процедуру, мы заходим в клинику через специальный вход. Здесь находится отдельная регистратура для «ковидных» анализов. Чтобы сэкономить время, на тест можно записаться онлайн на сайте клиники.

Сама процедура оказалась очень быстрой — медсестра взяла мазок из носо- и ротоглотки буквально за минуту. Результаты должны быть готовы через три часа. Получить их можно лично, в мобильном приложении или по электронной почте. Уведомление о результатах теста и QR-код появятся на сайте госуслуг автоматически. А пока мы ждем результат, узнаем у заведующей лабораторией о том, что скрыто от глаз пациента и что происходит после забора анализов.

Лариса Ивановна Баркова заведующая лабораторией

Лариса Ивановна Баркова рассказывает: «Пациент попадает в процедурный кабинет, где медсестры под камерами видеонаблюдения осуществляют забор крови. Затем уже маркированные вакуумные пробирки в специальных контейнерах сотрудники доставляют в лабораторию, где происходит разбор биоматериала. Такой строгий надзор необходим, чтобы исключить потери. В лаборатории медперсонал сортирует пробирки — им, в зависимости от вида анализа, присваивается цветовой код. Например, крышка пробирки с биоматериалом на иммунохимию — красная или желтая, на общий анализ крови — сиреневая, а на коронавирус — зеленая. Для транспортировки некоторых анализов из других филиалов мы используем специальные пробирки с серой крышкой — они поддерживают определенное количество глюкозы для правильного результата».

После исследования пробирки с сывороткой крови поступают на семидневное хранение. В случае необходимости из той же порции будут сделаны дополнительные исследования. В личном кабинете или на регистратуре пациенту нужно лишь добавить к заказу нужные ему анализы.

Анализы на коронавирус В острой фазе заболевания необходимо сдать мазок на ПЦР, а определить стадию заболевания помогут анализы на антитела к коронавирусу. Руководитель лаборатории приводит пример оценки результатов: «Если ПЦР-тест дает отрицательный результат, а анализ на определение суммарных антител (IgG, IgM, IgA) к вирусу SARS-CoV-2 — положительный, значит, надо оценить уровень иммуноглобулинов каждого класса отдельно и определить стадию заболевания». Иммуноглобулин G говорит о том, что человек уже переболел коронавирусом. Присутствие антител класса A и M при отрицательном ПЦР-тесте может указывать на то, что вирус покинул верхние дыхательные пути и мигрировал глубже, а организм уже формирует иммунитет.

Для объективной оценки состояния организма, помимо ПЦР-теста и исследования на антитела, нужно сдать и другие анализы. Чтобы определить наличие воспалительного процесса в организме, специалисты Клиники Екатерининская рекомендуют сдать общий клинический анализ крови и биохимические маркеры воспаления (CRB, фибриноген, ферритин). Если результат исследований крови показал выраженный воспалительный процесс, а симптомы болезни сохраняются более 5–7 дней, можно сделать КТ легких. После выздоровления врачи рекомендуют посетить терапевта или реабилитолога, чтобы восстановить те ткани и органы, которые пострадали от инфекции.

А что еще, кроме коронавируса? Работа лаборатории была перестроена с акцентом на коронавирусные исследования, но при этом здесь продолжают выполнять тысячи видов других, не менее важных анализов.

«В каждой лаборатории есть свои «бриллианты». У нас это два анализатора экспертного класса Vitros 3600 (США), которых больше нет ни в одной лаборатории нашего края, и итальянский анализатор LIAISON. На VITROS 3600 выполняют развернутый анализ крови на инфекции — например, гепатит, ВИЧ и цитомегаловирус, исследования онкомаркеров, гормонов, кардиомаркеров для диагностики инфаркта и других заболеваний сердца», — рассказывает Лариса Баркова.

На итальянском анализаторе проводятся количественные исследования на антитела, определяют онкомаркеры предстательной и молочной железы, альдостерон, ренин, витамин D, паратгормон 1-84. Он необходим для отделения гемодиализа — например, паратгормон 1-84 назначают пациентам с хронической почечной недостаточностью.

На анализаторе PHADIA 250 в лаборатории выполняют молекулярную аллергодиагностику, которая позволяет определить наличие аллергии до ее видимых проявлений.

Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор IMMULITE 2000 XPi позволяет проводить исследования сердечно-сосудистых и онкомаркеров. К его помощи также прибегают при диагностике всех инфекций, диабета, аллергии и отклонений в работе репродуктивной системы.

Датские анализаторы от Radiometer незаменимы в мониторинге состояния пациентов реанимации — ему достаточно всего лишь одной пробы, чтобы дать информацию о 18 жизненно важных показателях, содержащихся в крови. В лаборатории два таких аппарата — один работает на роддом и позволяет определить уровень газа в крови при сложных состояниях новорожденных и мам, а другой используется для исследований материала пациентов. На японском анализаторе от ARKRAY выполняют исследования крови из вены на гликированный гемоглобин, который назначают при диагностике сахарного диабета и для мониторинга эффективности его лечения.

Но и это далеко не все мощности лаборатории — в ее стенах работают более 35 анализаторов, каждый из которых имеет свое предназначение, а также в ее состав входит бактериологическая лаборатория, которая имеет разрешение на работу с микроорганизмами III и IV группы патогенности. В эту группу входят бактерии, вызывающие пневмонию и другие воспалительные заболевания верхних и нижних дыхательных путей, менингит, гастрит и другие недуги.

О безопасности и конфиденциальности Чтобы оградить пациентов с предполагаемой коронавирусной инфекцией от остальных, обслуживание в Клинике Екатерининская осуществляют через два отдельных входа и две отдельные регистратуры. Потоки полностью разграничены. Анализы на коронавирус поступают в лабораторию в отдельных контейнерах и через отдельный лифт.

«Чтобы человек с симптомами заболевания не выходил на улицу, у нас есть возможность забора ПЦР-тестов и крови на антитела на дому. После процедуры машина подъезжает в клинику с другой стороны здания, материал отправляется на лифте в герметичных сумках, а машину после каждого такого выезда обрабатывают на специальной мойке», — поясняет Лариса Ивановна Баркова. Пациенты могут быть уверены в том, что результаты их анализов строго конфиденциальны. Здесь не ведут бумажных журналов, все процессы полностью автоматизированы. После оформления на регистратуре пациенту присваивают код задания. При заборе материала в процедурном кабинете этому заданию присваивают номер штрихкода и пробирка с этим номером поступает в лабораторию. В зависимости от вида анализа пробирке присваивают цвет. На бланке пациента медперсонал видит только номер пробирки.

Результаты анализа К концу экскурсии по лаборатории результат моего ПЦР-теста уже был готов — прошло чуть меньше трех часов. На телефон, который я указала в анкете на регистратуре, пришло сообщение со ссылкой на результат исследования. В мобильном приложении в разделе «заказы» появился документ с печатью и подписью клиники. ПЦР-тест, к счастью, оказался отрицательным. Тем же вечером на портале госуслуг появилось уведомление о результатах тестирования и qr-код. Справку по итогам ПЦР-исследования на коронавирус можно получить на разных языках абсолютно бесплатно.

В заключение нашей экскурсии по лаборатории клиники Лариса Ивановна поделилась своими мыслями: «Конечно, мы хотели бы приносить радость и быть полезными в других, менее тяжелых и страшных обследованиях. Нам хотелось бы проводить гораздо больше анализов, связанных с беременностью, например, ХГЧ, тестирований на аллергены или общих анализов крови — таких исследований, которые интересны, важны, но в то же время не связаны с тем, что может приводить к летальным исходам и печали в семьях».