В Краснодаре сотрудник автомобильного надзора забрал банковскую карту своего подчиненого и отдал сожительнице

В Краснодаре начальник одного из отделов автомобильного надзора забирал зарплаты у своих сотрудников и отдавал деньги сожительницам

В Краснодаре завели уголовное дело на заместителя начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок. Он обвиняется в совершении двух преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, в крупном размере).

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали Юга.ру, что по версии следствия, в июле 2018 года руководитель выдвинул своему подчиненому требование — систематически отдавать зарплату, которая приходит на банковскую карту. Сотрудник понимая, что ему будут начислены различные надбавки и отсутствие взысканий в случае нарушений, согласился на такие условия. Тогда он отдал своему начальнику банковскую карту с пин-кодом. Тот, в свою очередь, передал карту сожительнице, которая с июля 2018 года по декабрь 2020 года потратила почти 850 тыс. рублей.