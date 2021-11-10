В Краснодаре сотрудник автомобильного надзора забрал банковскую карту своего подчиненого и отдал сожительнице
В Краснодаре начальник одного из отделов автомобильного надзора забирал зарплаты у своих сотрудников и отдавал деньги сожительницам
В Краснодаре завели уголовное дело на заместителя начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок. Он обвиняется в совершении двух преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, в крупном размере).
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали Юга.ру, что по версии следствия, в июле 2018 года руководитель выдвинул своему подчиненому требование — систематически отдавать зарплату, которая приходит на банковскую карту. Сотрудник понимая, что ему будут начислены различные надбавки и отсутствие взысканий в случае нарушений, согласился на такие условия. Тогда он отдал своему начальнику банковскую карту с пин-кодом. Тот, в свою очередь, передал карту сожительнице, которая с июля 2018 года по декабрь 2020 года потратила почти 850 тыс. рублей.
Таким же способом он брал деньги с другого подчиненного. Его карту он тоже передал своей бывшей сожительнице. Она потратила оттуда больше 285 тыс. рублей с декабря 2018 по июнь 2020 года.
Затем руководителя задержали. Расследованием дела занимался краевой следком. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направили в Ленинский суд Краснодара.
В прокуратуре отметили, что наказание за преступление предусматривает штраф от 2 млн до 4 млн рублей или от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки. Также грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с возможностью назначения дополнительных наказаний.