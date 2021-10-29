Кубанский командир взвода ДПС брал взятки с подчиненных. Теперь ему придется заплатить штраф в 1 млн рублей

Краснодарский край

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29 октября Кореновский районный суд вынес приговор бывшему командиру взвода ДПС, который требовал взятки со своих подчиненных

29 октября Кореновский районный суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего командира взвода ДПС ГИБДД Игоря Тимина. Его обвинили в совершении 9 эпизодов преступлений по ч. 1 ст. 291 УК РФ (Получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тыс. рублей) и 13 эпизодов по ч. 1 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом за попустительство по службе в пользу взяткодателя).

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Установлено, что с 1 января 2020 года по 31 июля 2020 года подсудимый сообщил своим подчиненным, что они должны отдавать ему по 3 тыс. рублей со своих зарплат. В целях конспирации Тимин назвал процесс передачи взяток «операция 900». 

Мужчина получал деньги и от инспекторов патрулей. После работы на маршрутах в населенных пунктах Кореновского района нужно было передать Тимину 500 рублей, а после патрулирования федеральных трасс — 1 тыс. 500 рублей. 

Подсудимый полностью признал вину, из-за чего дело рассмотрели в упрощенном порядке. Суд признал вину Тимина. Ему назначили штраф в размере 1 млн 50 тыс. рублей и запрет занимать должности представителей власти сроком на два года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. 

Ранее в Краснодаре на рабочем месте задержали инспектора ГИБДД, который брал взятки со своего коллеги. А в сентябре краснодарский следователь скрылся после получения взятки в 3 млн рублей, но потом пришел в полицию с повинной.

Взятка ГИБДД Кореновский район Суд

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Кубанский командир взвода ДПС брал взятки с подчиненных. Теперь ему придется заплатить штраф в 1 млн рублей
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