В Краснодаре сотрудник автомобильного надзора забрал банковскую карту своего подчиненного и отдал сожительнице

В Краснодаре начальник одного из отделов автомобильного надзора забирал зарплаты у своих сотрудников и отдавал деньги сожительницам

В Краснодаре завели уголовное дело на заместителя начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок. Он обвиняется в совершении двух преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе).

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали Юга.ру, что, по версии следствия, в июле 2018 года руководитель выдвинул своему подчиненному требование — систематически отдавать зарплату, которая приходит на банковскую карту. Сотрудник, понимая, что ему начислят различные надбавки и не будет взысканий в случае нарушений, согласился на такие условия. Тогда он отдал своему начальнику банковскую карту с пин-кодом. Тот в свою очередь передал карту сожительнице, которая с июля 2018 года по декабрь 2020 года потратила почти 850 тыс. рублей.