Краснодарская художница проводит выставку-продажу своих работ, чтобы помочь мальчику со СМА

Краснодарская художница и активистка диасообщества Наталия Сарана с 8 по 28 ноября в кафе «Чехов» проводит благотворительную выставку-продажу «Мурчание неба»

Она организована с целью собрать деньги для трехлетнего Марка Угрехелидзе, у которого спинальная мышечная атрофия 2 типа (СМА). Родители мальчика открыли сбор средств на укол препарата «Золгенсма», который стоит 121 млн рублей. Это самое дорогое лекарство в мире, но оно может переломить течение болезни всего одним уколом.

Борьба за инсулин: Жители Кубани с сахарным диабетом рассказали, как добиваются необходимых лекарств

Кроме того, Наталия Сарана хочет привлечь внимание к проблеме диабета и жизни с ним. Выставка приурочена ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается 14 ноября. В экспозицию вошли более 20 работ автора. Наталия называет себя котохудожником. Она регулярно участвует в краснодарских выставках «Темпера», Art Project и ArtSouth, в 2018 году показывала свои произведения на международном творческом форуме «Разные миры».