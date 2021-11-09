В Краснодаре ограбили сосисочную

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграма «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru
    © Скриншот видео из телеграма «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru

В ночь на 9 ноября в Краснодаре украли деньги из кассы киоска быстрого питания

В телеграм-канале «Типичный Краснодар» сообщили, что в ночь на 9 ноября в Комсомольском микрорайоне ограбили сосисочную. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как преступник на коленях сначала открывает нижние ящики, а затем тянется к кассовому аппарату. 

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что из кассы украли 9 тыс. рублей. По факту проникновения в торговое помещение проводится проверка. Полицейские устанавливают личность грабителя и его местонахождение.

Напомним, в сентябре в Краснодаре грабители попытались украсть товары из секс-шопа, но у них не получилось, поэтому они украли телефон продавца. Похожая ситуация случилась в октябре. Тогда двое мужчин ограбили секс-шоп и еще несколько магазинов. 

Кражи Краснодар Полиция

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