В следкоме возбудили уголовное дело из-за халатности сотрудников кубанской администрации

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ск возбудили дело по факту неэффективного использования 9 млн рублей при строительстве дороги Краснодар — Ейск

Напомним, о ремонте трассы Краснодар — Ейск начали говорить в 2019 году. Тогда власти Кубани сообщили, что работы планируют провести в два этапа: на участке дороги длиной 10 км до станицы Медведовской увеличат число полос с двух до четырех и реконструируют участок длиной 12 км от Новотитаровской до границы с Тимашевским районом. Стоимость проекта составит около 12 млрд рублей.

В марте 2020 года началось расширение дороги от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской. Ремонтируемый участок составляет 11 км. На его реконструкцию выделили 5 млрд рублей.

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В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 9 ноября сообщили, что после прокурорской проверки стало известно о неэффективно расходованных средствах из госбюджета.

В 2018 году министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и ООО «Краснодаравтодорпроект» заключили госконтракт на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции трассы Краснодар — Ейск. 

По данным ведомства, сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства края приняли разработанную документацию, зная о нарушениях условий контракта, допущенных заказчиком. Также они не удостоверились в качестве и объеме выполненных работ. В результате чего неэффективно расходовали 9 млн рублей.

В следкоме возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее причинение особо крупного ущерба). Ход дела взяла на контроль прокуратура.

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В следкоме возбудили уголовное дело из-за халатности сотрудников кубанской администрации
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