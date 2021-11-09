Под Сочи поезд насмерть сбил школьницу в наушниках

Фото УТ МВД России по ЮФО © Фото УТ МВД России по ЮФО

Фото УТ МВД России по ЮФО © Фото УТ МВД России по ЮФО

Поезд, которые ехал в Адлер из Воркуты, сбил ребенка утром 9 ноября. Личность девочки удалось установить

По данным транспортных полицейских, электропоезд сбил девочку около 8:40 в районе железнодорожной станции Якорная Щель. Машинист пытался остановить поезд, но сделать этого не удалось. В результате ребенок скончался на месте от полученных травм.

По предварительным данным, девочка шла по путям в наушниках и не услышала приближающийся поезд. Правоохранители уже установили личность погибшей. Известно, что поезд сбил девочку 2007 года рождения.