Под Сочи поезд насмерть сбил школьницу в наушниках

Краснодарский край

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  • Фото УТ МВД России по ЮФО © Фото УТ МВД России по ЮФО
    Фото УТ МВД России по ЮФО © Фото УТ МВД России по ЮФО

Поезд, которые ехал в Адлер из Воркуты, сбил ребенка утром 9 ноября. Личность девочки удалось установить

По данным транспортных полицейских, электропоезд сбил девочку около 8:40 в районе железнодорожной станции Якорная Щель. Машинист пытался остановить поезд, но сделать этого не удалось. В результате ребенок скончался на месте от полученных травм.

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По предварительным данным, девочка шла по путям в наушниках и не услышала приближающийся поезд. Правоохранители уже установили личность погибшей. Известно, что поезд сбил девочку 2007 года рождения.

По факту случившегося проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Поезда Сочи Школа

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Под Сочи поезд насмерть сбил школьницу в наушниках
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