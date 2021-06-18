В Сочи подросток получил черепно-мозговую травму после столкновения с поездом
В Сочи 18 июня поезд сбил подростка в наушниках
Происшествие случилось на перегоне Лазаревская — Якорная Щель. Как рассказал машинист пригородного электропоезда, он увидел, что молодой человек идет вдоль железной дороги, не соблюдая безопасную дистанцию, подал звуковой сигнал и начал тормозить.
Парень был в наушниках и не услышал гудок. Он удара локомотивом его отбросило на несколько метров, и он потерял сознание. Железнодорожники поместили пострадавшего в электропоезд и доставили на станцию Лоо. Там его забрали врачи скорой помощи и отвезли в детскую городскую больницу.
Пострадавшим оказался 17-летний житель Сочи. Он получил открытую черепно-мозговую травму. Транспортные полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
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