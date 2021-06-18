В Сочи подросток получил черепно-мозговую травму после столкновения с поездом

Происшествие случилось на перегоне Лазаревская — Якорная Щель. Как рассказал машинист пригородного электропоезда, он увидел, что молодой человек идет вдоль железной дороги, не соблюдая безопасную дистанцию, подал звуковой сигнал и начал тормозить.

Парень был в наушниках и не услышал гудок. Он удара локомотивом его отбросило на несколько метров, и он потерял сознание. Железнодорожники поместили пострадавшего в электропоезд и доставили на станцию Лоо. Там его забрали врачи скорой помощи и отвезли в детскую городскую больницу.