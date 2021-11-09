Туристов, которые устроили стрельбу на дороге в Туапсе, нашли в Ростовской области и вернули обратно. В отношении водителя составили ряд протоколов, а на пассажира завели уголовное дело

8 ноября в соцсетях появилось видео, снятое в центре Туапсе. На кадрах видно, как двое мужчин высунулись из люка автомобиля Mercedes-Benz, и один из них начинает стрелять в воздух.

В соцсетях написали, что стрельбу на улице Сочинской устроили приехавшие на курорт жители Оренбурга, и что их задержали полицейские в Ростовской области, а затем доставили обратно в Туапсе.

Вечером того же дня инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Там подтвердили, что сотрудники ОМВД Туапсинского района совместно с коллегами из Ростовской области задержали автомобиль, пассажир которого устроил стрельбу на дороге в Туапсе.

Машину полицейские начали искать после того, как увидели видеоролик в соцсетях.

«Разыскиваемое транспортное средство выявлено по ориентировке сотрудниками дорожно-патрульной службы в городе Красный Сулим Ростовской области. В салоне автомобиля, помимо водителя, в качестве пассажиров находились двое приезжих из Оренбургской области в возрасте 26 и 28 лет», — уточнили в пресс-службе.