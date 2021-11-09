В центре Туапсе пассажир «Мерседеса» устроил стрельбу. Ему грозит до 7 лет колонии

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Туристов, которые устроили стрельбу на дороге в Туапсе, нашли в Ростовской области и вернули обратно. В отношении водителя составили ряд протоколов, а на пассажира завели уголовное дело

8 ноября в соцсетях появилось видео, снятое в центре Туапсе. На кадрах видно, как двое мужчин высунулись из люка автомобиля Mercedes-Benz, и один из них начинает стрелять в воздух.

«Москвичи, что скажешь», — прокомментировал действия пассажиров иномарки автор видео.

В соцсетях написали, что стрельбу на улице Сочинской устроили приехавшие на курорт жители Оренбурга, и что их задержали полицейские в Ростовской области, а затем доставили обратно в Туапсе.

Вечером того же дня инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Там подтвердили, что сотрудники ОМВД Туапсинского района совместно с коллегами из Ростовской области задержали автомобиль, пассажир которого устроил стрельбу на дороге в Туапсе. 

Машину полицейские начали искать после того, как увидели видеоролик в соцсетях. 

«Разыскиваемое транспортное средство выявлено по ориентировке сотрудниками дорожно-патрульной службы в городе Красный Сулим Ростовской области. В салоне автомобиля, помимо водителя, в качестве пассажиров находились двое приезжих из Оренбургской области в возрасте 26 и 28 лет», — уточнили в пресс-службе.

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Оказалось, что за рулем Mercedes-Benz находилась 34-летняя жительница Оренбургской области без водительского удостоверения. В ее сумочке полицейские нашли травматический пистолет. В отношении женщины составили четыре протокола: по ч.1 ст. 12.3, по ст. 12.6, по ч. 1 ст. 12.7, и ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ. 

На одного из пассажиров иномарки составили протокол по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Всех троих задержали и доставили в отдел полиции Туапсинского района для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, в отношении 28-летнего пассажира возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Пистолет направили на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

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