В Краснодаре пройдет выставка «Фотография вне времени»

Краснодарский край

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  • © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
    © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств

В Краснодарском краевом выставочном зале 9 ноября откроется экспозиция «Фотография вне времени»

Это коллективный межрегиональный проект, организованный Союза фотохудожников России. Представленные работы созданы в разных стилях. Посетители увидят минималистичные, пикториальные и импрессионистские произведения, цветные абстракции и черно-белые фотографии.

Среди авторов — Александр Дымников из Санкт-Петербурга, Алексей Заморкин из Ставрополя, Дмитрий Сеник из Краснодара, Светлана Тарасовой из Калуги. Как сообщает пресс-служба выставочного зала, всех их объединяет постоянный творческий поиск и желание показать, что художественная фотография находится вне времени и вне условных рамок.

Экспозиция будет работать до 14 ноября со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей. Посещение возможно только при наличии защитной маски. Согласно антиковидным мерам на входе будут проверять QR-коды вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

  • © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
    © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
  • © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
    © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
  • © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
    © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
  • © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
    © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
  • © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
    © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
Афиша Краснодара Выставки Краснодар Музеи

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В Краснодаре пройдет выставка «Фотография вне времени»
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