На Кубани минувшей ночью случилось два лесных пожара

Два возгорания леса зафиксировано в Краснодарском крае в ночь с 6 на 7 ноября

Сразу два лесных пожара произошло минувшей ночью на территории Краснодарского края, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное МЧС.

Один пожар был обнаружен рядом с поселком Мирный Северского района. Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, возгорание удалось локализовать на территории в 0,5 гектара спустя час после того, как о нем было получено сообщение. Еще через час огонь был полностью потушен. Предварительной причиной пожара считается человеческий фактор.

А в 23:00 на пульт дежурному поступил звонок с сообщение еще об одном пожаре — в Апшеронском лесничестве. К утру огонь удалось локализовать на площади в 22 гектара, к данному моменту тушение еще продолжается.

Напомним, что ранее на этой неделе в поселке Сириус сгорел мопед у человека, одетого в клоуна.