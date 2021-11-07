На Кубани минувшей ночью случилось два лесных пожара

Краснодарский край

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  • © Фото Joanne Francis, unsplash.com
    © Фото Joanne Francis, unsplash.com

Два возгорания леса зафиксировано в Краснодарском крае в ночь с 6 на 7 ноября

Сразу два лесных пожара произошло минувшей ночью на территории Краснодарского края, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное МЧС.

Один пожар был обнаружен рядом с поселком Мирный Северского района. Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, возгорание удалось локализовать на территории в 0,5 гектара спустя час после того, как о нем было получено сообщение. Еще через час огонь был полностью потушен. Предварительной причиной пожара считается человеческий фактор.

А в 23:00 на пульт дежурному поступил звонок с сообщение еще об одном пожаре — в Апшеронском лесничестве. К утру огонь удалось локализовать на площади в 22 гектара, к данному моменту тушение еще продолжается.

Напомним, что ранее на этой неделе в поселке Сириус сгорел мопед у человека, одетого в клоуна.

Апшеронский район Лесное хозяйство Пожары Северский район

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