Нерабочие дни на Кубани продлевать не будут — ТАСС

Отдохнули и хватит: в краевом оперштабе решили не продлевать так называемые «нерабочие дни»

Краснодарский краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлевать режим «нерабочих дней», сообщает ТАСС. С 8 ноября большинство предприятий и организаций региона должны вернуться к работе по стандартному графику.

При этом сохранятся все ранее принятые ограничения, а именно:

как минимум, до 14 ноября на всей территории края посещать заведения общепита разрешается только по QR-коду;

на курортах края QR-код требуется также для посещения торгово-развлекательных центров;

как минимум, до 14 ноября запрещены любые массовые мероприятия — спортивные, развлекательные, культурные и т.п.

Ранее Юга.ру сообщали, что в крае продлен запрет на работу кинотеатров.

А 4 ноября около сотни жителей Сочи записали на пляже «Ривьера» обращение к Путину с просьбой смягчить антиковидные меры.