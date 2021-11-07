Нерабочие дни на Кубани продлевать не будут — ТАСС

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отдохнули и хватит: в краевом оперштабе решили не продлевать так называемые «нерабочие дни»

Краснодарский краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлевать режим «нерабочих дней», сообщает ТАСС. С 8 ноября большинство предприятий и организаций региона должны вернуться к работе по стандартному графику.

При этом сохранятся все ранее принятые ограничения, а именно:

  • как минимум, до 14 ноября на всей территории края посещать заведения общепита разрешается только по QR-коду;
  • на курортах края QR-код требуется также для посещения торгово-развлекательных центров;
  • как минимум, до 14 ноября запрещены любые массовые мероприятия — спортивные, развлекательные, культурные и т.п.

Ранее Юга.ру сообщали, что в крае продлен запрет на работу кинотеатров.

А 4 ноября около сотни жителей Сочи записали на пляже «Ривьера» обращение к Путину с просьбой смягчить антиковидные меры.

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