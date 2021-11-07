В Новороссийске таксист-нелегал заблокировал скорую, спешившую на вызов

Вечером 5 ноября фельдшер новороссийской скорой медицинской помощи выложила в интернет видео, фиксирующее, как водитель «Лады» с раскраской под такси загородил «скорой» проезд к многоквартирному дому. Включенные медиками сирена и проблесковый сигнал не вызывают у таксиста видимой реакции — создается впечатление, что он флегматично ждет, пока спецавтомобиль уступит дорогу ему.

6 ноября пресс-служба Краснодарской краевой прокуратуры заявила, что ситуацию «поставили на контроль» и что «водитель такси установлен, им является местный житель 1973 года рождения». Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавила, что на машину, блокировавшую скорой помощи проезд, «цветографическая схема легкового такси нанесена незаконно, так как лицензия на право предоставлять услуги такси аннулирована. Также у владельца автомобиля оказался не оплаченный административный штраф».

Как результат, на водителя «Лады» заведено административное производство не только по факту непредоставления преимущества автомобилю спецслужб, но и еще по трем статьям КоАП РФ: езда без документов (ч. 3 ст. 12.3), неуплата штрафа (ч. 1 ст. 20.25) и незаконное использование раскраски такси (ч. 7 ст. 12.5).

Напомним, на этой неделе в Новороссийске был избит другой таксист, лицензированный. А месяцем ранее в Краснодаре водитель Uber врезался в парковку и разбил пять стоящих там автомобилей.