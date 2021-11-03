В Новороссийске шестеро человек избили таксиста на глазах у прохожих

Краснодарский край

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Вечером 1 ноября в Центральном районе Новороссийска произошло нападение на таксиста. Мужчину избивали посреди дороги, в качестве оружия нападавшие использовали биту и палку

2 ноября в социальных сетях жители Новороссийска опубликовали видео, которое было снято на улице Мира. На кадрах видно, как неизвестные избивают мужчину на дороге. В руках у одного из нападавших была бита, которой он угрожал проезжающим мимо свидетелям. Когда пострадавший мужчина упал на землю, один из участников потасовки стал бить его палкой.
 
По словам очевидцев, конфликт произошел между водителем такси и пассажирами. На место случившегося вызвали полицию. Известно, что само нападение произошло вечером 1 ноября.

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В итоге правоохранители совместно с сотрудниками УФСБ задержали шестерых мужчин в возрасте от 21 до 30 лет. По данным УМВД Новороссийска, конфликт действительно произошел между пассажирами такси и водителем. Обстоятельства случившегося не называются. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, сообщили 3 ноября в пресс-службе ведомства.

Драки Новороссийск Полиция Такси ФСБ

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В Новороссийске шестеро человек избили таксиста на глазах у прохожих
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