В Новороссийске шестеро человек избили таксиста на глазах у прохожих

2 ноября в социальных сетях жители Новороссийска опубликовали видео, которое было снято на улице Мира. На кадрах видно, как неизвестные избивают мужчину на дороге. В руках у одного из нападавших была бита, которой он угрожал проезжающим мимо свидетелям. Когда пострадавший мужчина упал на землю, один из участников потасовки стал бить его палкой.



По словам очевидцев, конфликт произошел между водителем такси и пассажирами. На место случившегося вызвали полицию. Известно, что само нападение произошло вечером 1 ноября.