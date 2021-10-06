В Краснодаре ночью таксист снес 8 ограничительных столбов и разбил машины на парковке

В ночь на 6 октября в ЖК «Панорама» таксист разбил припаркованные машины

О случившемся стало известно из соцсетей. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» написали, что таксист на автомобиле Kia сбил ограничительные столбы и вылетел на парковку ЖК «Панорама», где стояли автомобили.

В пресс-службе УВД по Краснодару порталу Юга.ру сказали, что ДТП произошло около 00:16. Водитель Kia ехал по улице Восточно-Кругликовской в сторону 40-летия Победы и не справился с управлением.

В результате он сбил восемь ограничительных столбов, после чего въехал в припаркованный автомобиль «Лада». От удара отечественную легковушку отбросило на рядом стоящий Reno. Затем Kia врезался в «Иж», который задел Volvo.

В результате ДТП механические повреждения получили пять автомобилей. В полиции начали проверку.