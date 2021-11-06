В Краснодаре из-за сильнейшего тумана снова ожидаются задержки рейсов

6 ноября в аэропорту Краснодара ввели ограничения из-за тумана. Один рейс ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону

Напомним, накануне на город опустился сильнейший туман, из-за которого в аэропорту задержали рейсы на прилет. Ночью 6 ноября туман плотный туман снова окутал Краснодар, в аэропорту на два часа ввели «процедуры в условиях ограниченной видимости». Видимость на полосе — около 150 м. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по 2-й категории ИКАО, сообщили Юга.ру в пресс-службе аэропорта.

Сейчас аэропорт работает преимущественно на оправку рейсов. На прилет ожидается задержка семи рейсов. Кроме того, из-за позднего прибытия в Краснодар из-за тумана, меняется время отправки пяти рейсов.

Согласно данным онлайн-табло, задержаны следующие рейсы на вылет: № PC-7381 в Стамбул (Pegasus Airlines), С7-2072 в Москву (S7), РГ-802 в Тамбов («РусЛайн»), ДР-971 в Стамбул («Победа»), ЮТ-576 в Москву («ЮТэйр»).

На прилет показана задержка четырех рейсов из Москвы: № ДР-6931 и ДР-155 («Победа»), С7-2071 (S7) и 5Н-281 (СМАРТАВИА).

Один самолет, авиакомпании Азимут из Омска, ушел на запасной в Ростов-на-Дону. На его борту 61 пассажир.