Полиция начала проверку, после того, как в Темрюкском районе мужчина освежевал кота на глазах детей

В станице Старотитаровской неизвестный мужчина начал разделывать мертвого кота на одной из центральных улиц. Очевидцами этого стали дети, которые гуляли неподалеку. Полиция начала проверку

На одной из центральных улиц станицы Старотитаровской местные жители стали очевидцами того, как неизвестный мужчина с особой жестокостью обошелся с трупом кота: он снял с животного шкуру и принялся его разделывать.

Дети, которые находились рядом, сняли происходящее на камеру мобильного телефона. Запись выложили в телеграм-канале «Темрюк инфо» [Редакция предупреждает: ролик не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и детям! В видео есть кадры жестокого обращения с животными, — Юга.ру]



В правоохранительных органах журналисту Юга.ру сообщили, что по факту случившегося уже инициирована проверка.