В Краснодаре парень спрыгнул с парашютом с 16-этажки. Его госпитализировали

3 ноября 19-летний юноша из Калининграда неудачно спрыгнул с краснодарской многоэтажки с парашютом

Днем 3 ноября в социальных сетях появились сообщения о том, что в Краснодаре по улице Калинина юноша спрыгнул с парашютом с многоэтажки, но неудачно приземлился. На снятых кадрах видно, что юноша не может пошевелиться. Очевидцы сообщали, что пострадавший кричал от боли и предположили у него травму позвоночника.

В пресс-службе МВД по Краснодару рассказали Юга.ру, что пострадал 19-летний калининградец. Накануне он приехал со своим другом в Краснодар. Юноша спрыгнул с общего балкона на 16 этаже и получил травмы. Его госпитализировали в больницу для оказания помощи, а полиция займется проверкой происшествия.

Напомним, в сентябре на Кубани парапланеристка приземлилась на высоковольтную линию и получила сильные ожоги.