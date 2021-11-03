В Краснодаре парень спрыгнул с парашютом с 16-этажки. Его госпитализировали

Краснодарский край

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3 ноября 19-летний юноша из Калининграда неудачно спрыгнул с краснодарской многоэтажки с парашютом

Днем 3 ноября в социальных сетях появились сообщения о том, что в Краснодаре по улице Калинина юноша спрыгнул с парашютом с многоэтажки, но неудачно приземлился. На снятых кадрах видно, что юноша не может пошевелиться. Очевидцы сообщали, что пострадавший кричал от боли и предположили у него травму позвоночника. 

В пресс-службе МВД по Краснодару рассказали Юга.ру, что пострадал 19-летний калининградец. Накануне он приехал со своим другом в Краснодар. Юноша спрыгнул с общего балкона на 16 этаже и получил травмы. Его госпитализировали в больницу для оказания помощи, а полиция займется проверкой происшествия. 

Напомним, в сентябре на Кубани парапланеристка приземлилась на высоковольтную линию и получила сильные ожоги.

Краснодар Несчастные случаи Происшествия

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