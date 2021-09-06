На Кубани парапланеристка приземлилась на высоковольтную линию и получила сильные ожоги

Краснодарский край, Вся Россия

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В Темрюкском районе туристка из Воронежа упала на параплане на провода вместе с инструктором

О том, что парапланеристка приземлилась на провода, написали очевидцы в инстаграме «Темрюк инфо»:

«По предварительным данным, в районе маяка пилот параплана не справился с управлением и повис на проводах ЛЭП, что послужило причиной отключения электроэнергии близлежащих объектов».

«Блокнот. Краснодар» сообщил, что девушка находится в больнице в тяжелом состоянии. Отец пострадавшей рассказал журналистам, что у нее много ожогов, она не может разговаривать. Девушку хотят транспортировать в ожоговый центр Краснодара.

Молодой человек девушки Никита сказал, что все произошло на глазах у десятков свидетелей. По его словам, инструктор слишком быстро пошел на посадку, не справился с управлением и влетел в провода.

«Инструктор упал на спину, моя девушка оказалась сверху, а на нее свалился высоковольтный провод. В больницу инструктор пришел на своих двоих и ушел на своих двоих», — рассказал молодой человек.

Организатор полетов отказался комментировать изданию эту ситуацию.

В пресс-службе ГУ МВД по краю 6 сентября порталу Юга.ру сообщили, что материал зарегистрирован. По факту произошедшего проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Курорты и туризм Несчастные случаи Темрюкский район

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