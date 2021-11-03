В Славянском районе водитель «Газели» без прав врезался в столб из-за тумана. Есть пострадавшие
Утром 3 ноября в Славянском районе «Газель» врезалась в столб. Её водителя лишили прав несколько лет назад
Около 7:30 3 ноября на Маевском шоссе Славянского района произошло ДТП. «Газель» с пассажирами съехала с дороги и врезалась в столб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что пострадали четыре человека. Им оказали медицинскую помощь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за тумана. Кроме того, в 2017 году его лишили водительских прав. Экзамен в последующем водитель не пересдавал. Также в машине не было тахографа.
В ведомстве начали проверку, в ходе которой дадут оценку действиям водителя, в том числе в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Как писали Юга.ру, накануне в Брюховецком районе составили административные протоколы на двух водителей «Газелей». Один из них перевозил людей в грузовом отсеке, а другой переоборудовал машину без согласования с ГИБДД.